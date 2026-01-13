Рейтинг@Mail.ru
Матч Бундеслиги отменили из-за оттепели
Футбол
Футбол
 
20:39 13.01.2026 (обновлено: 00:03 14.01.2026)
Матч Бундеслиги отменили из-за оттепели
Матч Бундеслиги отменили из-за оттепели
Матч Бундеслиги отменили из-за оттепели
Матч 17-го тура чемпионата Германии по футболу между "Гамбургом" и леверкузенским "Байером" отменен из-за угрозы безопасности зрителей
футбол
спорт
гамбург
байер 04
бундеслига
спорт, гамбург, байер 04, бундеслига
Футбол, Спорт, Гамбург, Байер 04, Бундеслига
Матч Бундеслиги отменили из-за оттепели

Матч Бундеслиги по футболу "Гамбург" - "Байер" отменили из-за сильной оттепели

Укладка газонного покрытия на стадионе
Укладка газонного покрытия на стадионе. Архивное фото
МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Матч 17-го тура чемпионата Германии по футболу между "Гамбургом" и леверкузенским "Байером" отменен из-за угрозы безопасности зрителей, сообщает гамбургский клуб в соцсети Х.
Встреча должна была начаться во вторник в 22:30 мск.
Сообщается, что Немецкая футбольная лига (DFL) экстренно отменила домашний матч "Гамбурга", так как после резкого потепления на кровле стадиона "Фолькспаркштадион" под слоем снега в отдельных местах скопилась талая вода. Это привело к значительным точечным нагрузкам на конструкции, которые несут риск для безопасности.
Информация о новой дате встречи будет предоставлена в ближайшие дни.
"Ювентус" забил пять безответных мячей в матче Серии А
"Ювентус" забил пять безответных мячей в матче Серии А
Матч-центр
 
