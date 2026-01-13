https://ria.ru/20260113/futbol-2067680455.html
Матч Бундеслиги отменили из-за оттепели
Матч 17-го тура чемпионата Германии по футболу между "Гамбургом" и леверкузенским "Байером" отменен из-за угрозы безопасности зрителей, сообщает гамбургский... РИА Новости Спорт, 14.01.2026
футбол
спорт
гамбург
байер 04
бундеслига
спорт, гамбург, байер 04, бундеслига
Футбол, Спорт, Гамбург, Байер 04, Бундеслига
