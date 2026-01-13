Рейтинг@Mail.ru
Тюкавин высказался о назначении Гусева главным тренером "Динамо"
Футбол
 
08:47 13.01.2026
Тюкавин высказался о назначении Гусева главным тренером "Динамо"
Тюкавин высказался о назначении Гусева главным тренером "Динамо" - РИА Новости Спорт, 13.01.2026
Тюкавин высказался о назначении Гусева главным тренером "Динамо"
Футболист московского "Динамо" Константин Тюкавин заявил РИА Новости, что специалисту Ролану Гусеву нужно дать время поработать на посту главного тренера... РИА Новости Спорт, 13.01.2026
россия
Новости
Тюкавин высказался о назначении Гусева главным тренером "Динамо"

Тюкавин призвал дать Гусеву время поработать главным тренером "Динамо"

МОСКВА, 13 янв - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Футболист московского "Динамо" Константин Тюкавин заявил РИА Новости, что специалисту Ролану Гусеву нужно дать время поработать на посту главного тренера команды.
В декабре "Динамо" утвердило Ролана Гусева в должности главного тренера. Гусев будет руководить командой до конца сезона. В ноябре Валерий Карпин объявил об уходе из "Динамо", отказавшись от совмещения должностей главного тренера в сборной России и московском клубе. Тогда Гусев был назначен временно исполняющим обязанности главного тренера "бело-голубых".
"У Ролана Александровича Гусева, можно сказать, второй заход. Было понятно, что ему нужно дать поработать именно в качестве главного тренера, а не и. о. Команда готова работать, тренироваться. Все в хорошем настроении", - сказал Тюкавин.
Юрий Жирков - РИА Новости, 1920, 12.01.2026
Тюкавин сказал, что думает о приходе Жиркова в тренерский штаб "Динамо"
12 января, 17:04
 
