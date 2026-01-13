Российская фигуристка объявила о завершении карьеры в возрасте 16 лет

"К сожалению, так получилось, что я прекратила заниматься фигурным катанием. Но я ухожу из спорта только как спортсмен, дальнейшая моя жизнь всё равно будет связана с фигурным катанием. Хочется сказать огромное спасибо моим родителям, которые на протяжении 12 лет в спорте помогали и поддерживали меня во всём и всегда, я им за это бесконечно благодарна. Говорю большое спасибо всем своим тренерам за работу со мной, за веру в меня и, конечно же, за поддержку. Также хочу сказать большое спасибо всем, кто болел за меня, мне всегда было очень приятно", – написала Марасанова в своём Telegram-канале.