Российская фигуристка объявила о завершении карьеры в возрасте 16 лет
Российская фигуристка объявила о завершении карьеры в возрасте 16 лет - РИА Новости Спорт, 14.01.2026
Российская фигуристка объявила о завершении карьеры в возрасте 16 лет
Российская фигуристка Анастасия Марасанова объявила о завершении спортивной карьеры в возрасте 16 лет. РИА Новости Спорт, 14.01.2026
2026-01-13T21:24:00+03:00
2026-01-13T21:24:00+03:00
2026-01-14T00:05:00+03:00
фигурное катание
спорт
Российская фигуристка объявила о завершении карьеры в возрасте 16 лет
Фигуристка Марасанова объявила о завершении карьеры в возрасте 16 лет
МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Российская фигуристка Анастасия Марасанова объявила о завершении спортивной карьеры в возрасте 16 лет.
"К сожалению, так получилось, что я прекратила заниматься фигурным катанием. Но я ухожу из спорта только как спортсмен, дальнейшая моя жизнь всё равно будет связана с фигурным катанием. Хочется сказать огромное спасибо моим родителям, которые на протяжении 12 лет в спорте помогали и поддерживали меня во всём и всегда, я им за это бесконечно благодарна. Говорю большое спасибо всем своим тренерам за работу со мной, за веру в меня и, конечно же, за поддержку. Также хочу сказать большое спасибо всем, кто болел за меня, мне всегда было очень приятно", – написала Марасанова в своём Telegram-канале.
Марасанова - победительница мемориала Панина-Коломенкина в 2023 году в соревнованиях юниоров.