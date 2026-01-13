Рейтинг@Mail.ru
Российская фигуристка объявила о завершении карьеры в возрасте 16 лет - РИА Новости Спорт, 14.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Фигурное катание/коньки - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Фигурное катание
 
21:24 13.01.2026 (обновлено: 00:05 14.01.2026)
https://ria.ru/20260113/figuristka-2067684344.html
Российская фигуристка объявила о завершении карьеры в возрасте 16 лет
Российская фигуристка объявила о завершении карьеры в возрасте 16 лет - РИА Новости Спорт, 14.01.2026
Российская фигуристка объявила о завершении карьеры в возрасте 16 лет
Российская фигуристка Анастасия Марасанова объявила о завершении спортивной карьеры в возрасте 16 лет. РИА Новости Спорт, 14.01.2026
2026-01-13T21:24:00+03:00
2026-01-14T00:05:00+03:00
фигурное катание
спорт
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/17/2012907013_246:0:3626:1901_1920x0_80_0_0_8db0da3a530b63d32bb930f544687e3f.jpg
https://ria.ru/20260108/mozalev-2066886929.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/17/2012907013_1087:0:3622:1901_1920x0_80_0_0_1b4fa90591920ea6a4b3b764fd9a4997.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт
Фигурное катание, Спорт
Российская фигуристка объявила о завершении карьеры в возрасте 16 лет

Фигуристка Марасанова объявила о завершении карьеры в возрасте 16 лет

© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкФигурное катание
Фигурное катание - РИА Новости, 1920, 13.01.2026
© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в медиабанк
Фигурное катание. Архивное фото
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Российская фигуристка Анастасия Марасанова объявила о завершении спортивной карьеры в возрасте 16 лет.
"К сожалению, так получилось, что я прекратила заниматься фигурным катанием. Но я ухожу из спорта только как спортсмен, дальнейшая моя жизнь всё равно будет связана с фигурным катанием. Хочется сказать огромное спасибо моим родителям, которые на протяжении 12 лет в спорте помогали и поддерживали меня во всём и всегда, я им за это бесконечно благодарна. Говорю большое спасибо всем своим тренерам за работу со мной, за веру в меня и, конечно же, за поддержку. Также хочу сказать большое спасибо всем, кто болел за меня, мне всегда было очень приятно", – написала Марасанова в своём Telegram-канале.
Марасанова - победительница мемориала Панина-Коломенкина в 2023 году в соревнованиях юниоров.
Андрей Мозалев - РИА Новости, 1920, 08.01.2026
Фигурист Мозалев назвал лучший город для работы
8 января, 16:04
 
Фигурное катаниеСпорт
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Закончен в OT
    Вашингтон
    Монреаль
    3
    2
  • Хоккей
    Закончен (Б)
    Питтсбург
    Тампа-Бэй
    1
    2
  • Футбол
    Завершен
    Штутгарт
    Айнтрахт Фр
    3
    2
  • Футбол
    Закончен (П)
    Реал Сосьедад
    Осасуна
    3
    2
  • Футбол
    Завершен
    Боруссия Д
    Вердер
    3
    0
  • Хоккей
    Завершен
    Коламбус
    Калгари
    5
    3
  • Хоккей
    Завершен
    Оттава
    Ванкувер
    2
    1
  • Хоккей
    Завершен
    Сент-Луис
    Каролина
    3
    0
  • Хоккей
    Завершен
    Бостон
    Детройт
    3
    0
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала