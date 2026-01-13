Рейтинг@Mail.ru
Футбол
 
13:26 13.01.2026
Дзюба хочет допуска до Евро-2028
Нападающий тольяттинского "Акрона" Артем Дзюба заявил РИА Новости, что хотел бы допуска сборной России по футболу до чемпионата Европы 2028 года. РИА Новости Спорт, 13.01.2026
спорт, международная федерация футбола (фифа), союз европейских футбольных ассоциаций (уефа), артём дзюба, акрон (тольятти)
Футбол, Спорт, Международная федерация футбола (ФИФА), Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), Артём Дзюба, Акрон (Тольятти)
Артем Дзюба
МОСКВА, 13 янв - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Нападающий тольяттинского "Акрона" Артем Дзюба заявил РИА Новости, что хотел бы допуска сборной России по футболу до чемпионата Европы 2028 года.
С конца февраля 2022 года сборная России отстранена от международных соревнований решением Международной федерации футбола (ФИФА) и Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) и проводит только товарищеские матчи.
"Мне бы очень сильно этого хотелось, - ответил Дзюба на вопрос, верит ли он в допуск сборной до чемпионата Европы 2028 года. - Но, чтобы там сыграть, надо для начала пройти отбор, а мы до конца не понимаем, в каком мы состоянии".
Дзюба ответил на вопрос о завершении карьеры
Футбол
 
