Дзюба хочет допуска до Евро-2028
Нападающий тольяттинского "Акрона" Артем Дзюба заявил РИА Новости, что хотел бы допуска сборной России по футболу до чемпионата Европы 2028 года. РИА Новости Спорт, 13.01.2026
2026-01-13T13:26:00+03:00
футбол
спорт
международная федерация футбола (фифа)
союз европейских футбольных ассоциаций (уефа)
артём дзюба
акрон (тольятти)
Дзюба заявил, что очень хочет допуска сборной до чемпионата Европы 2028 года