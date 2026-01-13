Рейтинг@Mail.ru
13:21 13.01.2026
Дзюба рассказал, сколько сбросил после отпуска
Нападающий тольяттинского футбольного клуба "Акрон" Артем Дзюба заявил журналистам, что после отпуска в Северной Осетии он похудел на пять килограммов.
артём дзюба, акрон (тольятти), российская премьер-лига (рпл)
Футбол, Артём Дзюба, Акрон (Тольятти), Российская премьер-лига (РПЛ)
МОСКВА, 13 янв - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Нападающий тольяттинского футбольного клуба "Акрон" Артем Дзюба заявил журналистам, что после отпуска в Северной Осетии он похудел на пять килограммов.
Футболисты "Акрона" проходят медосмотр во вторник. Дзюба в декабре отдыхал в Северной Осетии.
«
"Со здоровьем все хорошо, великолепно. Сбил с Осетии 5 кг, так что ничего лишнего. Все нормально", - отметил Дзюба.
Дзюбе 37 лет. Он является лучшим бомбардиром в истории российского футбола, чемпионата страны и сборной России. На клубном уровне нападающий по четыре раза выиграл чемпионат и Суперкубок России, трижды - Кубок страны. В текущем сезоне Дзюба провел 16 матчей в Российской премьер-лиге (РПЛ) и забил 5 мячей.
Дзюба ответил на вопрос о завершении карьеры
ФутболАртём ДзюбаАкрон (Тольятти)РПЛ 2025-2026 (Чемпионат России по футболу)
 
