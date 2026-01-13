https://ria.ru/20260113/dzyuba-2067580917.html
Дзюба рассказал, сколько сбросил после отпуска
Нападающий тольяттинского футбольного клуба "Акрон" Артем Дзюба заявил журналистам, что после отпуска в Северной Осетии он похудел на пять килограммов. РИА Новости Спорт, 13.01.2026
футбол
артём дзюба
акрон (тольятти)
российская премьер-лига (рпл)
артём дзюба, акрон (тольятти), российская премьер-лига (рпл)
