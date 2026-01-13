Дзюба ответил на вопрос о завершении карьеры

МОСКВА, 13 янв - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Нападающий тольяттинского "Акрона" Артем Дзюба заявил РИА Новости, что еще размышляет об окончании карьеры после сезона-2025/26.

"Еще не знаю, пока думаю", - ответил Дзюба на вопрос, станет ли сезон-2025/26 последним в его карьере.