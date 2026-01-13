Рейтинг@Mail.ru
Дзюба ответил на вопрос о завершении карьеры
Футбол
 
13:06 13.01.2026
Дзюба ответил на вопрос о завершении карьеры
Дзюба ответил на вопрос о завершении карьеры - РИА Новости Спорт, 13.01.2026
Дзюба ответил на вопрос о завершении карьеры
Нападающий тольяттинского "Акрона" Артем Дзюба заявил РИА Новости, что еще размышляет об окончании карьеры после сезона-2025/26.
футбол
спорт
россия
артём дзюба
акрон (тольятти)
МОСКВА, 13 янв - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Нападающий тольяттинского "Акрона" Артем Дзюба заявил РИА Новости, что еще размышляет об окончании карьеры после сезона-2025/26.
Дзюбе 37 лет. Он является лучшим бомбардиром в истории российского футбола, чемпионата страны и сборной России. На клубном уровне нападающий по четыре раза выиграл чемпионат и Суперкубок России, а также трижды - Кубок страны.
"Еще не знаю, пока думаю", - ответил Дзюба на вопрос, станет ли сезон-2025/26 последним в его карьере.
