Дзюба ответил на вопрос о завершении карьеры
Нападающий тольяттинского "Акрона" Артем Дзюба заявил РИА Новости, что еще размышляет об окончании карьеры после сезона-2025/26. РИА Новости Спорт, 13.01.2026
россия
Дзюба ответил на вопрос о завершении карьеры
