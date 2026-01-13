https://ria.ru/20260113/chempionat-2067637573.html
Чемпионат Санкт-Петербурга по фигурному катанию перенесли
Чемпионат Санкт-Петербурга по фигурному катанию перенесли
С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 янв - РИА Новости, Борис Ходоровский. Чемпионат Санкт-Петербурга перенесен на две недели вперед в сравнении с запланированными сроками проведения, сообщили РИА Новости в Федерации фигурного катания на коньках Санкт-Петербурга.
Изначально турнир должен был пройти 31 января - 1 февраля. Перенос турнира связан с тем, что на первоначальные сроки в календаре ФФККР поставлен чемпионат России по прыжковым элементам, в котором примут участие ведущие петербургские фигуристы.
На чемпионате Санкт-Петербурга должен был выступить участник Олимпийских игр 2026 года Петр Гуменник
. Теперь единственной возможностью для него проверить свою готовность к Олимпиаде остается Мемориал Петра Грушмана, который состоится на следующей неделе.