Чемпионат Санкт-Петербурга по фигурному катанию перенесли

С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 янв - РИА Новости, Борис Ходоровский. Чемпионат Санкт-Петербурга перенесен на две недели вперед в сравнении с запланированными сроками проведения, сообщили РИА Новости в Федерации фигурного катания на коньках Санкт-Петербурга.

Изначально турнир должен был пройти 31 января - 1 февраля. Перенос турнира связан с тем, что на первоначальные сроки в календаре ФФККР поставлен чемпионат России по прыжковым элементам, в котором примут участие ведущие петербургские фигуристы.