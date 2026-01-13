"Я не Иуда": Баринов обратился к фанатам "Локомотива" после перехода в ЦСКА

https://ria.ru/20260113/barinov-2067677141.html
МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Бывший капитан московского "Локомотива" Дмитрий Баринов попросил болельщиков железнодорожников не считать его предателем в связи с переходом в футбольный клуб ЦСКА.
Во вторник ЦСКА и "Локомотив" объявили о переходе Баринова в армейский клуб. Полузащитник подписал контракт до конца сезона-2028/29.
"Дорогие друзья, вы знаете меня - я всегда был открыт, говорил прямо и откровенно. Порой даже излишне. И я давно хотел, чтобы наконец появилась определенность в моей жизни. Еще в декабре я сообщил тренерскому штабу и руководству о своем решении, и я понимаю, что негатив вокруг меня отразился бы на команде во второй части сезона. Это не то, что я хочу оставить после себя. Ни в коем случае не хочу в этом сообщении плохо говорить о предыдущем руководстве или о каких-то других процессах, поднимать детали "переговоров". Новому же руководству хочу пожелать только удачи - им предстоит большой путь", - написал Баринов в Instagram (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России как экстремистская).
Футболист поблагодарил болельщиков, а также бывших одноклубников, тренеров и персонал команды.
"Да, мне неприятно, когда я читаю ваши негативные комментарии. Но часто эмоциональные высказывания делал и я, и вы меня принимали таким, какой я есть. Потому что абсолютно каждый из нас имеет право на свое мнение и эмоции. Но во мне нет ничего, кроме чувства благодарности нашим болельщикам за все эти годы. Половину моей жизни мы были вместе, и я горжусь нашей историей - хочу попросить и вас ее не переписывать. Я не Иуда и не предатель. Да, я принял решение покинуть родной дом, но точно уверен в одном: "Локомотив" и болельщики навсегда в моем сердце", - добавил он.
Баринову 29 лет. Он является воспитанником "Локомотива" и провел в команде всю профессиональную карьеру, став чемпионом России и завоевав четыре Кубка России и один Суперкубок страны. В текущем сезоне Баринов провел 24 матча и забил три мяча в различных турнирах. Также на его счету 23 встречи в составе сборной России.