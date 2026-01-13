"Я не Иуда": Баринов обратился к фанатам "Локомотива" после перехода в ЦСКА

«

"Дорогие друзья, вы знаете меня - я всегда был открыт, говорил прямо и откровенно. Порой даже излишне. И я давно хотел, чтобы наконец появилась определенность в моей жизни. Еще в декабре я сообщил тренерскому штабу и руководству о своем решении, и я понимаю, что негатив вокруг меня отразился бы на команде во второй части сезона. Это не то, что я хочу оставить после себя. Ни в коем случае не хочу в этом сообщении плохо говорить о предыдущем руководстве или о каких-то других процессах, поднимать детали "переговоров". Новому же руководству хочу пожелать только удачи - им предстоит большой путь", - написал Баринов в Instagram