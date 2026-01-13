Гендиректор ЦСКА назвал Баринова символом характера

МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Генеральный директор московского футбольного клуба ЦСКА Роман Бабаев заявил, что перешедший из столичного "Локомотива" полузащитник Дмитрий Баринов представляет собой символ характера, борьбы и самоотверженности.
"Мы очень рады, что Дмитрий Баринов с нами. Это игрок, который не нуждается в представлении. На мой взгляд, он является символом характера, борьбы, самоотверженности - это ключевые качества, которые, возможно, среди других футбольных достоинств отходят на второй план, но они абсолютно незаменимы для любой команды. Футбольные же качества Дмитрия также наглядны уже много лет", - цитирует Бабаева официальный Telegram-канал "красно-синих".
Также гендиректор армейцев поблагодарил руководство "Локомотива" "за конструктивную позицию по отношению к Дмитрию" и добавил, что с Бариновым ЦСКА сможет "решить самые большие задачи".
Баринову 29 лет. Он является воспитанником "Локомотива" и провел в команде всю профессиональную карьеру, став чемпионом России и завоевав четыре Кубка России и один Суперкубок страны. В текущем сезоне Баринов провел 24 матча и забил три мяча в различных турнирах. Также на его счету 23 встречи в составе сборной России.
