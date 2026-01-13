Рейтинг@Mail.ru
10:35 13.01.2026
Гендиректор ЦСКА назвал Баринова символом характера
Генеральный директор московского футбольного клуба ЦСКА Роман Бабаев заявил, что перешедший из столичного "Локомотива" полузащитник Дмитрий Баринов представляет
футбол
спорт
роман бабаев
дмитрий баринов
пфк цска
МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Генеральный директор московского футбольного клуба ЦСКА Роман Бабаев заявил, что перешедший из столичного "Локомотива" полузащитник Дмитрий Баринов представляет собой символ характера, борьбы и самоотверженности.
Во вторник ЦСКА и "Локомотив" объявили о переходе Баринова в армейский клуб. Футболист подписал контракт до конца сезона-2028/29.
"Мы очень рады, что Дмитрий Баринов с нами. Это игрок, который не нуждается в представлении. На мой взгляд, он является символом характера, борьбы, самоотверженности - это ключевые качества, которые, возможно, среди других футбольных достоинств отходят на второй план, но они абсолютно незаменимы для любой команды. Футбольные же качества Дмитрия также наглядны уже много лет", - цитирует Бабаева официальный Telegram-канал "красно-синих".
Также гендиректор армейцев поблагодарил руководство "Локомотива" "за конструктивную позицию по отношению к Дмитрию" и добавил, что с Бариновым ЦСКА сможет "решить самые большие задачи".
Баринову 29 лет. Он является воспитанником "Локомотива" и провел в команде всю профессиональную карьеру, став чемпионом России и завоевав четыре Кубка России и один Суперкубок страны. В текущем сезоне Баринов провел 24 матча и забил три мяча в различных турнирах. Также на его счету 23 встречи в составе сборной России.
Дмитрий Баринов - РИА Новости, 1920, 03.12.2025
Капитан "Локомотива" не продлит контракт и пополнит ЦСКА, пишут СМИ
3 декабря 2025, 13:19
 
Футбол
 
