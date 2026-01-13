Баринов перешел в ЦСКА

МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Московский футбольный клуб "Локомотив" объявил у себя в Telegram-канале о переходе полузащитника Дмитрия Баринова в ЦСКА.
"А я в ЦСКА, пацаны. Всем привет!" - заявил Баринов в видеосообщении, опубликованном в Telegram-канале армейцев.
В понедельник Баринов прошел медосмотр вместе с другими игроками "Локомотива" в одной из столичных клиник, а затем заявил, что клуб не предложил ему новый контракт. После этого "красно-зеленые" объявили, что полузащитник вместе с командой отправится на сборы в ОАЭ, а спортивный директор "Локомотива" Дмитрий Ульянов сообщил, что игрок отклонил предложение о продлении истекающего летом контракта, отметив, что железнодорожники отклонили оффер ЦСКА о переходе в зимнее трансферное окно.
Баринову 29 лет. Он является воспитанником "Локомотива" и провел в команде всю профессиональную карьеру, став чемпионом России и завоевав четыре Кубка России и один Суперкубок страны. В текущем сезоне Баринов провел 24 матча и забил три мяча в различных турнирах. Также на его счету 23 встречи в составе сборной России.