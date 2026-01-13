https://ria.ru/20260113/barinov-2067484228.html
"Локомотив" достиг договоренности о переходе Баринова в ЦСКА
2026-01-13T00:20:00+03:00
МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Московские футбольные клубы "Локомотив" и ЦСКА достигли договоренности о переходе капитана железнодорожников Дмитрия Баринова в стан армейцев, сообщил в своем Telegram-канале директор по коммуникациям "красно-синих" Кирилл Брейдо.
Как сообщил Брейдо, Баринов проходит медицинский осмотр для окончательного перехода в ЦСКА.
В понедельник Баринов прошел медосмотр вместе с другими игроками "Локомотива" в одной из столичных клиник, а затем заявил, что клуб не предложил ему новый контракт. После этого "красно-зеленые" объявили, что полузащитник вместе с командой отправится на сборы в ОАЭ, а спортивный директор "Локомотива" Дмитрий Ульянов сообщил, что игрок отклонил предложение о продлении истекающего летом контракта, отметив, что железнодорожники отклонили оффер ЦСКА о переходе в зимнее трансферное окно. Представитель игрока Владимир Кузьмичев сообщил РИА Новости, что клубы продолжают вести переговоры о трансфере.
Баринову 29 лет. Он является воспитанником "Локомотива" и провел в команде всю профессиональную карьеру, став чемпионом России и завоевав четыре Кубка России и один Суперкубок страны. В текущем сезоне Баринов провел 24 матча и забил три мяча в различных турнирах. Также на его счету 23 встречи в составе сборной России.