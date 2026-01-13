Рейтинг@Mail.ru
"Локомотив" достиг договоренности о переходе Баринова в ЦСКА - РИА Новости Спорт, 13.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
00:20 13.01.2026 (обновлено: 04:28 13.01.2026)
https://ria.ru/20260113/barinov-2067484228.html
"Локомотив" достиг договоренности о переходе Баринова в ЦСКА
"Локомотив" достиг договоренности о переходе Баринова в ЦСКА - РИА Новости Спорт, 13.01.2026
"Локомотив" достиг договоренности о переходе Баринова в ЦСКА
Московские футбольные клубы "Локомотив" и ЦСКА достигли договоренности о переходе капитана железнодорожников Дмитрия Баринова в стан армейцев, сообщил в своем... РИА Новости Спорт, 13.01.2026
2026-01-13T00:20:00+03:00
2026-01-13T04:28:00+03:00
футбол
спорт
дмитрий баринов
дмитрий ульянов
владимир кузьмичёв
локомотив (москва)
пфк цска
трансферы в рпл
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/0d/2067483108_0:0:1922:1081_1920x0_80_0_0_a0f4192832652c54c3921bcdbd44d40a.jpg
https://ria.ru/20260112/barinov-2067444803.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/0d/2067483108_213:0:1922:1282_1920x0_80_0_0_ca1a683f36d17f90417c47c6ca8bad40.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, дмитрий баринов, дмитрий ульянов, владимир кузьмичёв, локомотив (москва), пфк цска, трансферы в рпл, российская премьер-лига (рпл)
Футбол, Спорт, Дмитрий Баринов, Дмитрий Ульянов, Владимир Кузьмичёв, Локомотив (Москва), ПФК ЦСКА, Трансферы в РПЛ, Российская премьер-лига (РПЛ)
"Локомотив" достиг договоренности о переходе Баринова в ЦСКА

"Локомотив" достиг принципиальной договоренности о переходе Баринова в ЦСКА

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкДмитрий Баринов
Дмитрий Баринов - РИА Новости, 1920, 13.01.2026
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в медиабанк
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Московские футбольные клубы "Локомотив" и ЦСКА достигли договоренности о переходе капитана железнодорожников Дмитрия Баринова в стан армейцев, сообщил в своем Telegram-канале директор по коммуникациям "красно-синих" Кирилл Брейдо.
Как сообщил Брейдо, Баринов проходит медицинский осмотр для окончательного перехода в ЦСКА.
В понедельник Баринов прошел медосмотр вместе с другими игроками "Локомотива" в одной из столичных клиник, а затем заявил, что клуб не предложил ему новый контракт. После этого "красно-зеленые" объявили, что полузащитник вместе с командой отправится на сборы в ОАЭ, а спортивный директор "Локомотива" Дмитрий Ульянов сообщил, что игрок отклонил предложение о продлении истекающего летом контракта, отметив, что железнодорожники отклонили оффер ЦСКА о переходе в зимнее трансферное окно. Представитель игрока Владимир Кузьмичев сообщил РИА Новости, что клубы продолжают вести переговоры о трансфере.
Баринову 29 лет. Он является воспитанником "Локомотива" и провел в команде всю профессиональную карьеру, став чемпионом России и завоевав четыре Кубка России и один Суперкубок страны. В текущем сезоне Баринов провел 24 матча и забил три мяча в различных турнирах. Также на его счету 23 встречи в составе сборной России.
Дмитрий Баринов - РИА Новости, 1920, 12.01.2026
Баринов не поедет с "Локомотивом" на сборы после нового оффера ЦСКА
12 января, 19:09
 
ФутболСпортДмитрий БариновДмитрий УльяновВладимир КузьмичёвЛокомотив (Москва)ПФК ЦСКАТрансферы в РПЛРПЛ 2025-2026 (Чемпионат России по футболу)
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Закончен в OT
    Вашингтон
    Монреаль
    3
    2
  • Хоккей
    Закончен (Б)
    Питтсбург
    Тампа-Бэй
    1
    2
  • Футбол
    Завершен
    Штутгарт
    Айнтрахт Фр
    3
    2
  • Футбол
    Закончен (П)
    Реал Сосьедад
    Осасуна
    3
    2
  • Футбол
    Завершен
    Боруссия Д
    Вердер
    3
    0
  • Хоккей
    Завершен
    Коламбус
    Калгари
    5
    3
  • Хоккей
    Завершен
    Оттава
    Ванкувер
    2
    1
  • Хоккей
    Завершен
    Сент-Луис
    Каролина
    3
    0
  • Хоккей
    Завершен
    Бостон
    Детройт
    3
    0
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала