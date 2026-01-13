Рейтинг@Mail.ru
Андреева вышла в четвертьфинал турнира в Аделаиде
Теннис
 
14:36 13.01.2026
Андреева вышла в четвертьфинал турнира в Аделаиде
Андреева вышла в четвертьфинал турнира в Аделаиде
Российская теннисистка Мирра Андреева вышла в четвертьфинал турнира категории WTA 500 в Аделаиде (Австралия), призовой фонд которого превышает 1,2 миллиона...
теннис
спорт
мирра андреева
мария боузкова
женская теннисная ассоциация (wta)
2026
Андреева вышла в четвертьфинал турнира в Аделаиде

Мирра Андреева вышла в четвертьфинал турнира в Аделаиде

Мирра Андреева
Мирра Андреева
© Фото : Социальные сети Мирры Андреевой
Мирра Андреева. Архивное фото
МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Российская теннисистка Мирра Андреева вышла в четвертьфинал турнира категории WTA 500 в Аделаиде (Австралия), призовой фонд которого превышает 1,2 миллиона долларов.
В матче второго круга Андреева (3-й номер посева) обыграла чешку Марию Боузкову со счетом 6:3, 6:1. Продолжительность встречи составила 1 час 9 минут.
В четвертьфинале Андреева сыграет с победительницей пары Майя Джойнт (Австралия) – Айла Томлянович (Австралия).
