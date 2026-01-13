Рейтинг@Mail.ru
"Ахмат" проиграл "Нови-Пазару" в контрольном матче на сборах в Турции - РИА Новости Спорт, 13.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
18:58 13.01.2026
https://ria.ru/20260113/ahmat-2067666132.html
"Ахмат" проиграл "Нови-Пазару" в контрольном матче на сборах в Турции
"Ахмат" проиграл "Нови-Пазару" в контрольном матче на сборах в Турции - РИА Новости Спорт, 13.01.2026
"Ахмат" проиграл "Нови-Пазару" в контрольном матче на сборах в Турции
Грозненский футбольный клуб "Ахмат" во вторник проиграл сербской команде "Нови-Пазар" в первом контрольном матче на зимних тренировочных сборах. РИА Новости Спорт, 13.01.2026
2026-01-13T18:58:00+03:00
2026-01-13T18:58:00+03:00
футбол
спорт
ахмат
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1b/1892486296_0:239:3072:1967_1920x0_80_0_0_8aedd4193e4f3818e4150a54997e07f5.jpg
https://ria.ru/20260110/sport-2067139769.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1b/1892486296_213:0:2944:2048_1920x0_80_0_0_ac7c1063d81880bc73a5e25c8818583b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, ахмат
Футбол, Спорт, Ахмат
"Ахмат" проиграл "Нови-Пазару" в контрольном матче на сборах в Турции

"Ахмат" проиграл "Нови-Пазару" в первом контрольном матче на сборах в Турции

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкИгрок "Ахмата" Мохамед Конате
Игрок Ахмата Мохамед Конате - РИА Новости, 1920, 13.01.2026
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Игрок "Ахмата" Мохамед Конате. Архивное фото
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Грозненский футбольный клуб "Ахмат" во вторник проиграл сербской команде "Нови-Пазар" в первом контрольном матче на зимних тренировочных сборах.
Игра, которая прошла во вторник в турецком городе Белек, завершилась со счетом 1:0.
В прошлом сезоне клуб "Нови-Пазар" стал бронзовым призером чемпионата Сербии по футболу. В 2025 году команды также встречались на сборах в Турции, тогда "Ахмат" победил 5:3.
В следующем матче в Белеке грозненцы 18 января проведут контрольный матч с сербским клубом ОФК из Белграда.
Футболист сборной Казахстана Галымжан Кенжебек - РИА Новости, 1920, 10.01.2026
"Ахмат" подписал контракт с игроком сборной Казахстана
10 января, 17:10
 
ФутболСпортАхмат
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Закончен в OT
    Вашингтон
    Монреаль
    3
    2
  • Хоккей
    Закончен (Б)
    Питтсбург
    Тампа-Бэй
    1
    2
  • Футбол
    Завершен
    Штутгарт
    Айнтрахт Фр
    3
    2
  • Футбол
    Закончен (П)
    Реал Сосьедад
    Осасуна
    3
    2
  • Футбол
    Завершен
    Боруссия Д
    Вердер
    3
    0
  • Хоккей
    Завершен
    Коламбус
    Калгари
    5
    3
  • Хоккей
    Завершен
    Оттава
    Ванкувер
    2
    1
  • Хоккей
    Завершен
    Сент-Луис
    Каролина
    3
    0
  • Хоккей
    Завершен
    Бостон
    Детройт
    3
    0
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала