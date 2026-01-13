https://ria.ru/20260113/ahmat-2067666132.html
"Ахмат" проиграл "Нови-Пазару" в контрольном матче на сборах в Турции
"Ахмат" проиграл "Нови-Пазару" в контрольном матче на сборах в Турции - РИА Новости Спорт, 13.01.2026
"Ахмат" проиграл "Нови-Пазару" в контрольном матче на сборах в Турции
Грозненский футбольный клуб "Ахмат" во вторник проиграл сербской команде "Нови-Пазар" в первом контрольном матче на зимних тренировочных сборах. РИА Новости Спорт, 13.01.2026
2026-01-13T18:58:00+03:00
2026-01-13T18:58:00+03:00
2026-01-13T18:58:00+03:00
футбол
спорт
ахмат
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1b/1892486296_0:239:3072:1967_1920x0_80_0_0_8aedd4193e4f3818e4150a54997e07f5.jpg
https://ria.ru/20260110/sport-2067139769.html
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1b/1892486296_213:0:2944:2048_1920x0_80_0_0_ac7c1063d81880bc73a5e25c8818583b.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
спорт, ахмат
"Ахмат" проиграл "Нови-Пазару" в контрольном матче на сборах в Турции
"Ахмат" проиграл "Нови-Пазару" в первом контрольном матче на сборах в Турции