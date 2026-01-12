Рейтинг@Mail.ru
"Не стоит ждать манны небесной". Валуев раскритиковал МОК - РИА Новости Спорт, 12.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:53 12.01.2026
https://ria.ru/20260112/valuev-2067343278.html
"Не стоит ждать манны небесной". Валуев раскритиковал МОК
"Не стоит ждать манны небесной". Валуев раскритиковал МОК - РИА Новости Спорт, 12.01.2026
"Не стоит ждать манны небесной". Валуев раскритиковал МОК
Депутат Госдумы Николай Валуев заявил РИА Новости, что Международный олимпийский комитет (МОК) превратился в неспортивную организацию. РИА Новости Спорт, 12.01.2026
2026-01-12T11:53:00+03:00
2026-01-12T11:53:00+03:00
сша
венесуэла
нью-йорк (город)
николас мадуро
силия флорес
международный олимпийский комитет (мок)
госдума рф
николай валуев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/02/1981534234_0:160:3071:1887_1920x0_80_0_0_b6559d2086c750dce3ba0397149d11c8.jpg
https://ria.ru/20260107/mok-2066782466.html
сша
венесуэла
нью-йорк (город)
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/02/1981534234_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_e0dd1e1225a9b697dc6a6f4eb32ee56d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
сша, венесуэла, нью-йорк (город), николас мадуро, силия флорес, международный олимпийский комитет (мок), госдума рф, николай валуев, спорт
США, Венесуэла, Нью-Йорк (город), Николас Мадуро, Силия Флорес, Международный олимпийский комитет (МОК), Госдума РФ, Николай Валуев, Спорт
"Не стоит ждать манны небесной". Валуев раскритиковал МОК

Валуев навал МОК шарагой

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкНиколай Валуев
Николай Валуев - РИА Новости, 1920, 12.01.2026
© РИА Новости / Кирилл Зыков
Перейти в медиабанк
Николай Валуев. Архивное фото
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 12 янв - РИА Новости, Анастасия Пойманова. Депутат Госдумы Николай Валуев заявил РИА Новости, что Международный олимпийский комитет (МОК) превратился в неспортивную организацию.
"Узурпация власти в МОК давно превратила эту организацию в шарагу. В мире произошли процессы, которые даже со слов и определений чиновников МОК смело можно назвать тождественными. Тогда где все эти санкции МОК? Необходимо писать об этом и объяснять нашим людям. Тогда действия МОК будут понятны всем. Не стоит ждать от МОК манны небесной. Это уже не про спорт", - сказал Валуев.
США 3 января нанесли массированный удар по Венесуэле, президента страны Николаса Мадуро и его супругу Силию Флорес захватили и вывезли в Нью-Йорк. Президент США Дональд Трамп заявил, что Мадуро и Флорес предстанут перед судом, поскольку якобы имели отношение к "наркотерроризму" и представляли угрозу в том числе для Штатов. Мадуро и его супруга в ходе заседания в суде в Нью-Йорке заявили о своей невиновности по предъявленным обвинениям. МИД РФ выразил солидарность с народом Венесуэлы, призвал освободить Мадуро и его жену, а также не допустить дальнейшей эскалации ситуации. В Пекине вслед за Москвой призвали немедленно освободить Мадуро и его супругу, подчеркнув, что действия США нарушают международное право. Раскритиковал действия США и МИД КНДР.
МОК 11 декабря рекомендовал снять все ограничения на участие спортсменов из России и Белоруссии в юношеских соревнованиях. Этой рекомендации уже последовал ряд международных федераций. Взрослых атлетов МОК по-прежнему рекомендует допускать до турниров в индивидуальном нейтральном статусе.
Болельщики сборной России во время товарищеского матча по футболу между сборными Киргизии и России. - РИА Новости, 1920, 07.01.2026
МОК запретил показывать флаг РФ на Олимпиаде после случая на "Тур де Ски"
7 января, 18:48
 
СШАВенесуэлаНью-Йорк (город)Николас МадуроСилия ФлоресМеждународный олимпийский комитет (МОК)Госдума РФНиколай ВалуевСпорт
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Закончен в OT
    Автомобилист
    Барыс
    2
    1
  • Хоккей
    Закончен (Б)
    Лада
    СКА
    3
    4
  • Хоккей
    Закончен в OT
    Динамо Москва
    Торпедо НН
    3
    4
  • Хоккей
    Завершен
    Динамо Минск
    Адмирал
    2
    1
  • Футбол
    Завершен
    Ливерпуль
    Барнсли
    4
    1
  • Футбол
    Завершен
    Севилья
    Сельта
    0
    1
  • Футбол
    Завершен
    ПСЖ
    ФК Париж
    0
    1
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала