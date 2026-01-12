"Не стоит ждать манны небесной". Валуев раскритиковал МОК

МОСКВА, 12 янв - РИА Новости, Анастасия Пойманова. Депутат Госдумы Николай Валуев заявил РИА Новости, что Международный олимпийский комитет (МОК) превратился в неспортивную организацию.
"Узурпация власти в МОК давно превратила эту организацию в шарагу. В мире произошли процессы, которые даже со слов и определений чиновников МОК смело можно назвать тождественными. Тогда где все эти санкции МОК? Необходимо писать об этом и объяснять нашим людям. Тогда действия МОК будут понятны всем. Не стоит ждать от МОК манны небесной. Это уже не про спорт", - сказал Валуев.
США 3 января нанесли массированный удар по Венесуэле, президента страны Николаса Мадуро и его супругу Силию Флорес захватили и вывезли в Нью-Йорк. Президент США Дональд Трамп заявил, что Мадуро и Флорес предстанут перед судом, поскольку якобы имели отношение к "наркотерроризму" и представляли угрозу в том числе для Штатов. Мадуро и его супруга в ходе заседания в суде в Нью-Йорке заявили о своей невиновности по предъявленным обвинениям. МИД РФ выразил солидарность с народом Венесуэлы, призвал освободить Мадуро и его жену, а также не допустить дальнейшей эскалации ситуации. В Пекине вслед за Москвой призвали немедленно освободить Мадуро и его супругу, подчеркнув, что действия США нарушают международное право. Раскритиковал действия США и МИД КНДР.
МОК 11 декабря рекомендовал снять все ограничения на участие спортсменов из России и Белоруссии в юношеских соревнованиях. Этой рекомендации уже последовал ряд международных федераций. Взрослых атлетов МОК по-прежнему рекомендует допускать до турниров в индивидуальном нейтральном статусе.