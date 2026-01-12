Трусова и Косторная примут участие в новом сезоне "Ледникового периода"

Ранее об участии фигуристок и выступлении на шоу олимпийской чемпионки Анны Щербаковой сообщал источник РИА Новости.

На позицию ведущей вернется Алина Загитова, ее соведущим, как и прежде, будет Алексей Ягудин. В состав жюри войдут Татьяна Тарасова, Татьяна Навка, Евгения Медведева, Роман Костомаров и Максим Траньков.