Трусова и Косторная примут участие в новом сезоне "Ледникового периода"
Серебряный призер Олимпийских игр по фигурному катанию Александра Трусова и чемпионка Европы Алена Косторная стали участницами нового сезона шоу "Ледниковый... РИА Новости Спорт, 12.01.2026
2026-01-12T20:07:00+03:00
фигурное катание
спорт
иван скобрев
татьяна волосожар
евгения медведева
александра игнатова (трусова)
алена косторная
александра степанова (фигурное катание)
Трусова и Косторная примут участие в новом сезоне "Ледникового периода"
МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Серебряный призер Олимпийских игр по фигурному катанию Александра Трусова и чемпионка Европы Алена Косторная стали участницами нового сезона шоу "Ледниковый период", сообщает пресс-служба Первого канала.
Ранее об участии фигуристок и выступлении на шоу олимпийской чемпионки Анны Щербаковой сообщал источник РИА Новости.
Полностью состав участников выглядит следующим образом: Александра Степанова - Иван Скобрев (конькобежец), Елизавета Худайбердиева - Сергей Шубенков (легкоатлет), Алена Косторная - Никита Ушнев (хоккеист), Анна Щербакова – Константин Раскатов (актер), Софья Акатьева - Артур Каспранов (актер), Александра Трусова - Иван Жвакин (актер), Елизавета Туктамышева - Марк Рудаковский (хоккеист, актер), Татьяна Волосожар - Семен Елистратов (шорт-трекист), Евгения Тарасова - Георгий Славороссов (хоккей), Татьяна Тотьмянина - Федор Федотов (актер).
Щербакова, Трусова, Косторная, Акатьева, Степанова и Худайбердиева впервые примут участие в проекте.
На позицию ведущей вернется Алина Загитова, ее соведущим, как и прежде, будет Алексей Ягудин. В состав жюри войдут Татьяна Тарасова, Татьяна Навка, Евгения Медведева, Роман Костомаров и Максим Траньков.