"Торпедо" обыграло "Динамо" в КХЛ, отыгравшись за 37 секунд до конца матча
Хоккей
Хоккей
 
22:10 12.01.2026
https://ria.ru/20260112/torpedo-2067470095.html
"Торпедо" обыграло "Динамо" в КХЛ, отыгравшись за 37 секунд до конца матча
"Торпедо" обыграло "Динамо" в КХЛ, отыгравшись за 37 секунд до конца матча
"Торпедо" обыграло "Динамо" в КХЛ, отыгравшись за 37 секунд до конца матча
Нижегородское "Торпедо" на выезде в овертайме одержало победу над московским "Динамо" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). РИА Новости Спорт, 12.01.2026
2026-01-12T22:10:00+03:00
2026-01-12T22:10:00+03:00
хоккей
спорт
москва
даниил пыленков
павел кудрявцев
максим летунов
торпедо
динамо (минск)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/0a/2054043853_308:85:2880:1532_1920x0_80_0_0_06c8d3c38ee81907db83a2c1f9cdbd5b.jpg
https://ria.ru/20260112/smi-2067438407.html
москва
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/0a/2054043853_268:0:2999:2048_1920x0_80_0_0_b9b2049049604d2b97b91aac7f06cabd.jpg
1920
1920
true
спорт, москва, даниил пыленков, павел кудрявцев, максим летунов, торпедо, динамо (минск), спартак (москва), континентальная хоккейная лига (кхл)
Хоккей, Спорт, Москва, Даниил Пыленков, Павел Кудрявцев, Максим Летунов, Торпедо, Динамо (Минск), Спартак (Москва), Континентальная хоккейная лига (КХЛ)

"Торпедо" обыграло "Динамо" в КХЛ, отыгравшись за 37 секунд до конца матча

Хоккеисты нижегородского "Торпедо"
Хоккеисты нижегородского Торпедо - РИА Новости, 1920, 12.01.2026
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в медиабанк
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Нижегородское "Торпедо" на выезде в овертайме одержало победу над московским "Динамо" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Встреча прошла в понедельник в Москве и завершилась победой хозяев со счетом 4:3 (1:0, 0:1, 2:2, 1:0). Автозаводцы отыгрались с 1:3 и сравняли счет за 37 секунд до конца основного времени. Дубль в составе "бело-голубых" оформил Даниил Пыленков (25-я и 46-я минуты), еще одну шайбу забросил Павел Кудрявцев (47). За "Торпедо" отличились Максим Летунов (14), Егор Соколов (54), Егор Виноградов (60) и Даниил Журавлев (63).
Континентальная хоккейная лига (КХЛ)
12 января 2026 • начало в 19:30
Закончен в OT
Динамо Москва
3 : 4
Торпедо НН
13:47 • Максим Летунов
(Амир Гараев, Даниил Журавлев)
04:20 • Даниил Пыленков
(Артем Сергеев, Егор Римашевский)
05:42 • Даниил Пыленков
(Семён Дер-Аргучинцев, Максим Мамин)
Календарь Турнирная таблица История встреч
"Динамо" (55 очков) поднялось на четвертое место в турнирной таблице Западной конференции. "Торпедо" (54) располагается на шестой позиции.
В следующем матче "Динамо" примет в рамках московского дерби "Спартак" 14 января, а "Торпедо" в тот же день дома сыграет с ярославским "Локомотивом".
Жерар Галлан - РИА Новости, 1920, 12.01.2026
СМИ: Галлан не будет тренировать "Шанхайских драконов" до конца сезона
Вчера, 18:49
 
Хоккей Спорт Москва Даниил Пыленков Павел Кудрявцев Максим Летунов Торпедо Динамо (Минск) ХК Спартак (Москва) КХЛ 2025-2026
 
Матч-центр
 
