"Торпедо" обыграло "Динамо" в КХЛ, отыгравшись за 37 секунд до конца матча

МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Нижегородское "Торпедо" на выезде в овертайме одержало победу над московским "Динамо" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча прошла в понедельник в Москве и завершилась победой хозяев со счетом 4:3 (1:0, 0:1, 2:2, 1:0). Автозаводцы отыгрались с 1:3 и сравняли счет за 37 секунд до конца основного времени. Дубль в составе "бело-голубых" оформил Даниил Пыленков (25-я и 46-я минуты), еще одну шайбу забросил Павел Кудрявцев (47). За "Торпедо" отличились Максим Летунов (14), Егор Соколов (54), Егор Виноградов (60) и Даниил Журавлев (63).

"Динамо" (55 очков) поднялось на четвертое место в турнирной таблице Западной конференции. "Торпедо" (54) располагается на шестой позиции.