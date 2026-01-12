https://ria.ru/20260112/tarasova-2067460137.html
Тарасова предупредила Трусову и Косторную перед "Ледниковым периодом"
Тарасова предупредила Трусову и Косторную перед "Ледниковым периодом" - РИА Новости Спорт, 12.01.2026
Тарасова предупредила Трусову и Косторную перед "Ледниковым периодом"
Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова заявила РИА Новости, что олимпийской чемпионке Анне Щербаковой, серебряному призеру Игр Александре РИА Новости Спорт, 12.01.2026
2026-01-12T20:43:00+03:00
2026-01-12T20:43:00+03:00
2026-01-12T20:43:00+03:00
фигурное катание
анна щербакова
татьяна тарасова
алена косторная
александра игнатова (трусова)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/04/1744379757_0:129:2732:1666_1920x0_80_0_0_f1758f4d62c72bce59bcd4ac607f0205.jpg
https://ria.ru/20260112/tarasova-2067379371.html
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/04/1744379757_1:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_400adfe4bb8592e15793882a819b03eb.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
анна щербакова, татьяна тарасова, алена косторная, александра игнатова (трусова)
Фигурное катание, Анна Щербакова, Татьяна Тарасова, Алена Косторная, Александра Игнатова (Трусова)
Тарасова предупредила Трусову и Косторную перед "Ледниковым периодом"
Тарасова: Щербаковой, Трусовой и Косторной будет тяжело в парах в "Ледниковом"
МОСКВА, 12 янв - РИА Новости, Олег Богатов. Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова заявила РИА Новости, что олимпийской чемпионке Анне Щербаковой, серебряному призеру Игр Александре Трусовой и чемпионке Европы Алене Косторной придется сложно в шоу "Ледниковый период", поскольку их партнеры не обладают высоким уровнем мастерства в данном виде спорта.
Щербакова, Трусова и Косторная будут выступать в парах с актерами Константином Раскатовым, Иваном Жвакиным и хоккеистом Никитой Ушневым соответственно. Фигуристки впервые примут участие в данном проекте.
«
"Я не знаю, кто будет партнерами наших выдающихся девушек. Фамилии тех ребят, с кем будут кататься Аня, Саша и Алена, мне ни о чем не говорят. А зачем мне это знать, я буду смотреть за тем, как они научились кататься. Я думаю, что всем девушкам придется нелегко. Им будет тяжело с людьми, которые (преимущественно) не стоят на коньках. Посмотрим, в этом и есть прелесть "Ледникового периода". Будет очень интересно", – сказала Тарасова.