Тарасова предупредила Трусову и Косторную перед "Ледниковым периодом"
Фигурное катание
 
20:43 12.01.2026
Тарасова предупредила Трусову и Косторную перед "Ледниковым периодом"
Тарасова предупредила Трусову и Косторную перед "Ледниковым периодом" - РИА Новости Спорт, 12.01.2026
Тарасова предупредила Трусову и Косторную перед "Ледниковым периодом"
Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова заявила РИА Новости, что олимпийской чемпионке Анне Щербаковой, серебряному призеру Игр Александре
фигурное катание
анна щербакова
татьяна тарасова
алена косторная
александра игнатова (трусова)
Тарасова предупредила Трусову и Косторную перед "Ледниковым периодом"

Тарасова: Щербаковой, Трусовой и Косторной будет тяжело в парах в "Ледниковом"

© РИА Новости / Владимир Песня и Александра ВильфАнна Щербакова, Алена Косторная и Александра Трусова
МОСКВА, 12 янв - РИА Новости, Олег Богатов. Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова заявила РИА Новости, что олимпийской чемпионке Анне Щербаковой, серебряному призеру Игр Александре Трусовой и чемпионке Европы Алене Косторной придется сложно в шоу "Ледниковый период", поскольку их партнеры не обладают высоким уровнем мастерства в данном виде спорта.
Щербакова, Трусова и Косторная будут выступать в парах с актерами Константином Раскатовым, Иваном Жвакиным и хоккеистом Никитой Ушневым соответственно. Фигуристки впервые примут участие в данном проекте.
«
"Я не знаю, кто будет партнерами наших выдающихся девушек. Фамилии тех ребят, с кем будут кататься Аня, Саша и Алена, мне ни о чем не говорят. А зачем мне это знать, я буду смотреть за тем, как они научились кататься. Я думаю, что всем девушкам придется нелегко. Им будет тяжело с людьми, которые (преимущественно) не стоят на коньках. Посмотрим, в этом и есть прелесть "Ледникового периода". Будет очень интересно", – сказала Тарасова.
Камила Валиева - РИА Новости, 1920, 12.01.2026
Валиеву дисквалифицировали за ее талант, считает Тарасова
Вчера, 14:25
 
