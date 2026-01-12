https://ria.ru/20260112/smi-2067438407.html
СМИ: Галлан не будет тренировать "Шанхайских драконов" до конца сезона
СМИ: Галлан не будет тренировать "Шанхайских драконов" до конца сезона - РИА Новости Спорт, 12.01.2026
СМИ: Галлан не будет тренировать "Шанхайских драконов" до конца сезона
Канадец Жерар Галлан временно не будет тренировать клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Шанхайские драконы" по состоянию здоровья, сообщает журналист Пьер
канада
МОСКВА, 12 янв - РИА Новости.
Канадец Жерар Галлан временно не будет тренировать клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Шанхайские драконы" по состоянию здоровья, сообщает
журналист Пьер Лебрюн в соцсети Х.
По информации источника, после продолжительной болезни Галлан
провел консультацию с медицинским штабом и руководством команды и принял решение отказаться от тренерской деятельности до конца сезона. Отмечается, что состояние специалиста улучшается. Он вернется в Канаду
и будет готов приступить к работе после полного восстановления.
Как сообщает портал rg.org, Галлан испытывает проблемы с сердцем. Он не тренирует китайский клуб с 30 декабря, специалист пропустил последние пять матчей "Шанхайских драконов".
Галлану 62 года, он возглавляет команду с августа 2025 года. В межсезонье клуб был преобразован из пекинского "Куньлуня" в "Шанхайских драконов". Команда располагается на девятой строчке в таблице Западной конференции, набрав 43 очка в 43 матчах, и отстает от зоны плей-офф на шесть баллов.
В Национальной хоккейной лиге (НХЛ) Галлан возглавлял "Коламбус Блю Джекетс" (2003-2007), "Флориду Пантерз" (2014-2017), "Вегас Голден Найтс" (2017-2020) и "Нью-Йорк Рейнджерс" (2021-2023). Сборная Канады под его руководством дважды брала золото чемпионата мира (2007, 2021). В 2018 году специалист получил "Джек Адамс Эворд" как лучший тренер по итогам регулярного чемпионата НХЛ.