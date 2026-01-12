Рейтинг@Mail.ru
СМИ: Галлан не будет тренировать "Шанхайских драконов" до конца сезона
Хоккей
Хоккей
 
18:49 12.01.2026 (обновлено: 19:06 12.01.2026)
СМИ: Галлан не будет тренировать "Шанхайских драконов" до конца сезона
СМИ: Галлан не будет тренировать "Шанхайских драконов" до конца сезона
СМИ: Галлан не будет тренировать "Шанхайских драконов" до конца сезона
Канадец Жерар Галлан временно не будет тренировать клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Шанхайские драконы" по состоянию здоровья, сообщает журналист Пьер РИА Новости Спорт, 12.01.2026
хоккей
канада
жерар галлан
шанхайские драконы
континентальная хоккейная лига (кхл)
спорт
флорида пантерз
коламбус блю джекетс
канада
Жерар Галлан
Жерар Галлан
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в медиабанк
Жерар Галлан. Архивное фото
МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Канадец Жерар Галлан временно не будет тренировать клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Шанхайские драконы" по состоянию здоровья, сообщает журналист Пьер Лебрюн в соцсети Х.
По информации источника, после продолжительной болезни Галлан провел консультацию с медицинским штабом и руководством команды и принял решение отказаться от тренерской деятельности до конца сезона. Отмечается, что состояние специалиста улучшается. Он вернется в Канаду и будет готов приступить к работе после полного восстановления.
Как сообщает портал rg.org, Галлан испытывает проблемы с сердцем. Он не тренирует китайский клуб с 30 декабря, специалист пропустил последние пять матчей "Шанхайских драконов".
Галлану 62 года, он возглавляет команду с августа 2025 года. В межсезонье клуб был преобразован из пекинского "Куньлуня" в "Шанхайских драконов". Команда располагается на девятой строчке в таблице Западной конференции, набрав 43 очка в 43 матчах, и отстает от зоны плей-офф на шесть баллов.
В Национальной хоккейной лиге (НХЛ) Галлан возглавлял "Коламбус Блю Джекетс" (2003-2007), "Флориду Пантерз" (2014-2017), "Вегас Голден Найтс" (2017-2020) и "Нью-Йорк Рейнджерс" (2021-2023). Сборная Канады под его руководством дважды брала золото чемпионата мира (2007, 2021). В 2018 году специалист получил "Джек Адамс Эворд" как лучший тренер по итогам регулярного чемпионата НХЛ.
Двукратный обладатель Кубка Гагарина Юртайкин вернулся в "Амур"
Двукратный обладатель Кубка Гагарина Юртайкин вернулся в "Амур"
Вчера, 16:44
 
Хоккей Канада Жерар Галлан Шанхайские драконы КХЛ 2025-2026 Спорт Флорида Пантерз Коламбус Блю Джекетс Национальная хоккейная лига (НХЛ)
 
