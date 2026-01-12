СМИ: Галлан не будет тренировать "Шанхайских драконов" до конца сезона

МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Канадец Жерар Галлан временно не будет тренировать клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Шанхайские драконы" по состоянию здоровья, Канадец Жерар Галлан временно не будет тренировать клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Шанхайские драконы" по состоянию здоровья, сообщает журналист Пьер Лебрюн в соцсети Х.

По информации источника, после продолжительной болезни Галлан провел консультацию с медицинским штабом и руководством команды и принял решение отказаться от тренерской деятельности до конца сезона. Отмечается, что состояние специалиста улучшается. Он вернется в Канаду и будет готов приступить к работе после полного восстановления.

Как сообщает портал rg.org, Галлан испытывает проблемы с сердцем. Он не тренирует китайский клуб с 30 декабря, специалист пропустил последние пять матчей "Шанхайских драконов".

Галлану 62 года, он возглавляет команду с августа 2025 года. В межсезонье клуб был преобразован из пекинского "Куньлуня" в "Шанхайских драконов". Команда располагается на девятой строчке в таблице Западной конференции, набрав 43 очка в 43 матчах, и отстает от зоны плей-офф на шесть баллов.