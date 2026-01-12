"Главное - победа, рекорды потом": Шипачев был скромен после 1000 очков

МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Нападающий минского "Динамо" Вадим Шипачев после 1000-го очка в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) заявил, что ставит победы команды выше рекордов.
В понедельник Шипачев своей передачей помог "Динамо" обыграть дома владивостокский "Адмирал" (2:1) и первым в КХЛ достиг отметки в 1000 очков (314 голов + 686 передач). В ходе церемонии после матча на кубе арены показали видео с вехами в карьере хоккеиста, а президент КХЛ Алексей Морозов вручил Шипачеву памятный перстень. Также ему вручили позолоченную статуэтку с числом 1000 и памятную шайбу, которой он оформил 1000-й балл.
"Поздравляю всех с победой. В первую очередь - командный результат, победа, а потом уже рекорды. Хотел бы сказать огромное спасибо семье, партнерам, во всех командах играл только с лучшими. Спасибо руководству "Динамо", что поверили в меня и подписали со мной контракт. Спасибо больше КХЛ за этот прекрасный подарок, очень приятно. Надо всегда помнить, что мы стараемся играть в красивый хоккей для лучших болельщиков. Мы выиграли, мы лучшие", - сказал Шипачев в ходе церемонии.