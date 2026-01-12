Рейтинг@Mail.ru
"Главное - победа, рекорды потом": Шипачев был скромен после 1000 очков - РИА Новости Спорт, 12.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Хоккей/Шайба/Лед - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Хоккей
 
22:28 12.01.2026
https://ria.ru/20260112/shipachev-2067472560.html
"Главное - победа, рекорды потом": Шипачев был скромен после 1000 очков
"Главное - победа, рекорды потом": Шипачев был скромен после 1000 очков - РИА Новости Спорт, 12.01.2026
"Главное - победа, рекорды потом": Шипачев был скромен после 1000 очков
Нападающий минского "Динамо" Вадим Шипачев после 1000-го очка в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) заявил, что ставит победы команды выше рекордов. РИА Новости Спорт, 12.01.2026
2026-01-12T22:28:00+03:00
2026-01-12T22:28:00+03:00
хоккей
вадим шипачев
алексей морозов (хоккей)
континентальная хоккейная лига (кхл)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/0f/1978233271_0:139:1280:859_1920x0_80_0_0_b4f2a201223859abd2dc3abdaef5e945.jpg
https://ria.ru/20260112/morozov-2067470857.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/0f/1978233271_0:167:1280:1127_1920x0_80_0_0_8fcde5a0c70a55bf0f2fd0c96ccbb3d5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
вадим шипачев, алексей морозов (хоккей), континентальная хоккейная лига (кхл)
Хоккей, Вадим Шипачев, Алексей Морозов (хоккей), Континентальная хоккейная лига (КХЛ)
"Главное - победа, рекорды потом": Шипачев был скромен после 1000 очков

Шипачев заявил, что ставит победы команды выше своих рекордов

© Соцсети "Динамо" (Минск)Вадим Шипачев
Вадим Шипачев - РИА Новости, 1920, 12.01.2026
© Соцсети "Динамо" (Минск)
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Нападающий минского "Динамо" Вадим Шипачев после 1000-го очка в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) заявил, что ставит победы команды выше рекордов.
В понедельник Шипачев своей передачей помог "Динамо" обыграть дома владивостокский "Адмирал" (2:1) и первым в КХЛ достиг отметки в 1000 очков (314 голов + 686 передач). В ходе церемонии после матча на кубе арены показали видео с вехами в карьере хоккеиста, а президент КХЛ Алексей Морозов вручил Шипачеву памятный перстень. Также ему вручили позолоченную статуэтку с числом 1000 и памятную шайбу, которой он оформил 1000-й балл.
«
"Поздравляю всех с победой. В первую очередь - командный результат, победа, а потом уже рекорды. Хотел бы сказать огромное спасибо семье, партнерам, во всех командах играл только с лучшими. Спасибо руководству "Динамо", что поверили в меня и подписали со мной контракт. Спасибо больше КХЛ за этот прекрасный подарок, очень приятно. Надо всегда помнить, что мы стараемся играть в красивый хоккей для лучших болельщиков. Мы выиграли, мы лучшие", - сказал Шипачев в ходе церемонии.
Шипачеву 38 лет. Он олимпийский чемпион Игр-2018 в Пхенчхане, серебряный призер Олимпиады 2022 года в Пекине, чемпион мира 2014 года в составе сборной России, двукратный обладатель Кубка Гагарина со СКА (2015, 2017), пятикратный участник Матча звезд КХЛ.
Глава КХЛ Алексей Морозов - РИА Новости, 1920, 12.01.2026
Президент КХЛ Морозов поздравил Шипачева с 1000-м очком в лиге
Вчера, 22:13
 
ХоккейВадим ШипачевАлексей Морозов (хоккей)КХЛ 2025-2026
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Закончен в OT
    Автомобилист
    Барыс
    2
    1
  • Хоккей
    Закончен (Б)
    Лада
    СКА
    3
    4
  • Хоккей
    Закончен в OT
    Динамо Москва
    Торпедо НН
    3
    4
  • Хоккей
    Завершен
    Динамо Минск
    Адмирал
    2
    1
  • Футбол
    Завершен
    Ливерпуль
    Барнсли
    4
    1
  • Футбол
    Завершен
    Севилья
    Сельта
    0
    1
  • Футбол
    2-й тайм
    ПСЖ
    ФК Париж
    0
    1
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала