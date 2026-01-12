Рейтинг@Mail.ru
Юбилейная передача Шипачева помогла минскому "Динамо" обыграть "Адмирал"
Хоккей
Хоккей
 
22:11 12.01.2026
https://ria.ru/20260112/shipachev-2067470242.html
Юбилейная передача Шипачева помогла минскому "Динамо" обыграть "Адмирал"
Юбилейная передача Шипачева помогла минскому "Динамо" обыграть "Адмирал" - РИА Новости Спорт, 12.01.2026
Юбилейная передача Шипачева помогла минскому "Динамо" обыграть "Адмирал"
Минское "Динамо" обыграло владивостокский "Адмирал" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). РИА Новости Спорт, 12.01.2026
2026-01-12T22:11:00+03:00
2026-01-12T22:11:00+03:00
хоккей
вадим шипачев
континентальная хоккейная лига (кхл)
игорь гераськин
спорт
вадим шипачев, континентальная хоккейная лига (кхл), игорь гераськин
Хоккей, Вадим Шипачев, Континентальная хоккейная лига (КХЛ), Игорь Гераськин, Спорт
Юбилейная передача Шипачева помогла минскому "Динамо" обыграть "Адмирал"

Передача Шипачева помогла минскому "Динамо" обыграть "Адмирал" в матче КХЛ

МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Минское "Динамо" обыграло владивостокский "Адмирал" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Встреча в Минске завершилась со счетом 2:1 (0:0, 0:1, 2:0) в пользу хозяев, у которых шайбы забросили Алекс Лимож (57-я минута) и Вадим Мороз (59). В составе проигравших отличился Игорь Гераськин (24).
Континентальная хоккейная лига (КХЛ)
12 января 2026 • начало в 19:40
Завершен
Динамо Минск
2 : 1
Адмирал
03:03 • Игорь Гераськин
(Георгий Солянников, Arseni Tsyba)
16:18 • Алекс Лимож
Календарь Турнирная таблица История встреч
Нападающий "Динамо" Вадим Шипачев отметился за 17 секунд до конца встречи голевой передачей и первым достиг отметки в 1000 очков (314 голов + 686 пасов) в КХЛ. По окончании матча на арене прошла церемония в честь Шипачева. Форварда лично поздравил глава КХЛ Алексей Морозов, он вручил игроку памятный перстень. На кубе арены показали специально подготовленное видео с вехами в карьере хоккеиста.
Встречу пропустил форвард "Динамо" американец Сэм Энэс, который с 50 очками (22 гола + 28 передач) возглавляет таблицу бомбардиров чемпионата.
Минчане прервали серию поражений из трех матчей и с 59 очками занимают третье место в таблице Западной конференции. Идущий на последнем, 11-м месте на Востоке "Адмирал" (34 очка) потерпел четвертое поражение подряд.
В следующем матче "Динамо" 15 января сыграет в гостях с череповецкой "Северсталью", дальневосточный клуб 17 января примет магнитогорский "Металлург".
Хоккей Вадим Шипачев КХЛ 2025-2026 Игорь Гераськин
 
