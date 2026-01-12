Юбилейная передача Шипачева помогла минскому "Динамо" обыграть "Адмирал"

МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Минское "Динамо" обыграло владивостокский "Адмирал" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Встреча в Минске завершилась со счетом 2:1 (0:0, 0:1, 2:0) в пользу хозяев, у которых шайбы забросили Алекс Лимож (57-я минута) и Вадим Мороз (59). В составе проигравших отличился Игорь Гераськин (24).
12 января 2026 • начало в 19:40
Завершен
03:03 • Игорь Гераськин
(Георгий Солянников, Arseni Tsyba)
16:18 • Алекс Лимож
Нападающий "Динамо" Вадим Шипачев отметился за 17 секунд до конца встречи голевой передачей и первым достиг отметки в 1000 очков (314 голов + 686 пасов) в КХЛ. По окончании матча на арене прошла церемония в честь Шипачева. Форварда лично поздравил глава КХЛ Алексей Морозов, он вручил игроку памятный перстень. На кубе арены показали специально подготовленное видео с вехами в карьере хоккеиста.
Встречу пропустил форвард "Динамо" американец Сэм Энэс, который с 50 очками (22 гола + 28 передач) возглавляет таблицу бомбардиров чемпионата.
Минчане прервали серию поражений из трех матчей и с 59 очками занимают третье место в таблице Западной конференции. Идущий на последнем, 11-м месте на Востоке "Адмирал" (34 очка) потерпел четвертое поражение подряд.
В следующем матче "Динамо" 15 января сыграет в гостях с череповецкой "Северсталью", дальневосточный клуб 17 января примет магнитогорский "Металлург".
