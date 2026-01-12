https://ria.ru/20260112/shipachev-2067468868.html
Шипачев набрал 1000 очков в КХЛ
Нападающий минского "Динамо" Вадим Шипачев стал первым игроком в истории Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), набравшим 1000 очков. РИА Новости Спорт, 12.01.2026
