Шипачев набрал 1000 очков в КХЛ
Хоккей/Шайба/Лед - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Хоккей
 
21:53 12.01.2026 (обновлено: 22:12 12.01.2026)
Шипачев набрал 1000 очков в КХЛ
Нападающий минского "Динамо" Вадим Шипачев стал первым игроком в истории Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), набравшим 1000 очков.
спорт, вадим шипачев, сергей мозякин, континентальная хоккейная лига (кхл)
Хоккей, Спорт, Вадим Шипачев, Сергей Мозякин, Континентальная хоккейная лига (КХЛ)
МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Нападающий минского "Динамо" Вадим Шипачев стал первым игроком в истории Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), набравшим 1000 очков.
Во вторник в Минске "Динамо" принимает владивостокский "Адмирал". Шипачев достиг отметки в 1000 очков, отдав передачу на последней минуте третьего периода.
Всего на его счету теперь 1001 очко в российских чемпионатах. В истории отечественного хоккея только Сергей Мозякин набирал более 1000 очков (1212), из которых на КХЛ пришлись 928.
Шипачеву 38 лет. Он олимпийский чемпион Игр-2018 в Пхенчхане, серебряный призер Олимпиады 2022 года в Пекине, чемпион мира 2014 года в составе сборной России, двукратный обладатель Кубка Гагарина со СКА (2015, 2017), пятикратный участник Матча звезд КХЛ.
Игрок СКА - РИА Новости, 1920, 12.01.2026
СКА четвертый раз за сезон обыграл "Ладу" в КХЛ
ХоккейСпортВадим ШипачевСергей МозякинКХЛ 2025-2026
 
