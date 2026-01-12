Семин сравнил ситуацию с переходом Баринова в ЦСКА с историей Игнашевича

МОСКВА, 12 янв - РИА Новости, Анастасия Пойманова. Бывший главный тренер футбольного клуба "Локомотив" Юрий Семин заявил РИА Новости, что ситуация с вероятным переходом полузащитника железнодорожников Дмитрия Баринова в ЦСКА похожа на историю экс-игрока московских команд Сергея Игнашевича.
В понедельник Баринов после прохождения медосмотра с "Локомотивом" заявил журналистам, что клуб не предлагал ему новый контракт. Его действующее соглашение с железнодорожниками истекает в июне 2026 года. Также футболист отметил, что знает об интересе со стороны ЦСКА. Спортивный директор "Локомотива" Дмитрий Ульянов заявил, что сторона футболиста отклонила предложение клуба о новом четырехлетнем контракте, а запрос ЦСКА о трансфере не удовлетворил "Локомотив".
"Эту ситуацию могут решить только игрок и руководство. Что им надо, почему не предлагают? Самое главное, чтобы Баринов сам принимал решение, как чувствует его душа. Когда-то у нас у Игнашевича душа лежала пойти в ЦСКА. Он пришел и сказал: "Я ухожу в ЦСКА". Ну что сделаешь? У него славная карьера продолжилась. Он прекрасно играл, и с "Локомотивом" ничего не случилось. Приблизительно такая же ситуация с Бариновым. Эта история идет уже полгода. Думаю, ее надо прекращать, игроку самому принять решение", - сказал Семин.
Игнашевич перешел в ЦСКА из "Локомотива" на правах свободного агента перед началом сезона 2004 года.
"Если Баринов уйдет, с "Локомотивом" ни в коем случае ничего не случится. Клуб от одного игрока никогда не зависит. А если зависит, то это слабый клуб. "ПСЖ" же не зависел от Месси и Мбаппе. Стали играть еще лучше", - добавил собеседник агентства.
Баринов проходит медосмотр с "Локомотивом"
Вчера, 09:37