Тюкавин сказал, что думает о приходе Жиркова в тренерский штаб "Динамо"

МОСКВА, 12 янв - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Нападающий московского "Динамо" Константин Тюкавин в разговоре с РИА Новости выразил уверенность в том, что опыт бронзового призера чемпионата Европы 2008 года в составе сборной России по футболу Юрия Жиркова поможет команде.
Ранее Жирков вошел в тренерский штаб "Динамо". Он будет работать в качестве ассистента главного тренера Ролана Гусева. В тренерский штаб также вошли двукратный чемпион России Роман Шаронов и экс-футболист аргентинского "Эстудиантеса" Агустин Киильяборда.
"Юрий Жирков - очень опытный и титулованный футболист, теперь он в нашем тренерском штабе. Еще с ним не познакомились, но на это будет время. 13 января вылетаем на сборы, там и познакомимся. Уверен, его опыт нам поможет", - сказал Тюкавин.
"Здорово, что "Динамо" организовало турнир Dynamo Global Challenge на сборах, мы сыграем две международные игры с китайскими командами, сейчас это особенно интересно ввиду отсутствия еврокубков. Я летом побывал в Китае, а теперь, получается, китайцы приедут к нам, правда, не в Москву, а на сборы", - добавил нападающий.
Жиркову 42 года, он является пятикратным чемпионом России, шестикратным обладателем Кубка и Суперкубка страны вместе с московским ЦСКА и петербургским "Зенитом", а также победителем Кубка УЕФА в составе армейцев. С лондонским "Челси" Жирков выигрывал чемпионат и Кубок Англии. Также за время игровой карьеры выступал за "Динамо" с 2013 по 2015 год. В составе сборной России Жирков стал бронзовым призером Евро‑2008. В феврале 2023 года он завершил карьеру футболиста.
