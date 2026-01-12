Тюкавин сказал, что думает о приходе Жиркова в тренерский штаб "Динамо"

МОСКВА, 12 янв - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Нападающий московского "Динамо" Константин Тюкавин в разговоре с РИА Новости выразил уверенность в том, что опыт бронзового призера чемпионата Европы 2008 года в составе сборной России по футболу Юрия Жиркова поможет команде.