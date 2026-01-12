Роднина пожелала Валиевой и Трусовой удачи в возвращении в спорт

Ранее олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка, в чьей академии тренируется Валиева, сообщила РИА Новости, что спортсменка, скорее всего, примет участие в прыжковом чемпионате России, который может стать для нее первым после возвращения в спорт. Трусова, в свою очередь, восстановила все тройные прыжки, кроме акселя, через три месяца после родов. Фигуристка выходит на лед почти каждый день и регулярно работает в зале.

"Пусть у девочек получится то, чего они сами себе пожелают. Что бы мы ни желали, что бы мы ни хотели, все зависит от них. Насколько они настроены на возвращение. Я тоже возвращалась после перерыва. Но это разные вещи. Спорт был другой. Я выступала в парном катании. Сравнивать нельзя. В любой ситуации это непросто. Главное - мотивация", - сказала Роднина РИА Новости.