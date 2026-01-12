Рейтинг@Mail.ru
Роднина пожелала Валиевой и Трусовой удачи в возвращении в спорт
Фигурное катание
 
17:03 12.01.2026
Роднина пожелала Валиевой и Трусовой удачи в возвращении в спорт
Роднина пожелала Валиевой и Трусовой удачи в возвращении в спорт
Трехкратная олимпийская чемпионка депутат Госдумы Ирина Роднина пожелала российским фигуристкам Камиле Валиевой и Александре Трусовой удачи в возвращении в... РИА Новости Спорт, 12.01.2026
фигурное катание
спорт
ирина роднина
камила валиева
александра игнатова (трусова)
спорт, ирина роднина, камила валиева, александра игнатова (трусова)
Фигурное катание, Спорт, Ирина Роднина, Камила Валиева, Александра Игнатова (Трусова)
Роднина пожелала Валиевой и Трусовой удачи в возвращении в спорт

Ирина Роднина пожелала Валиевой и Трусовой удачи в возвращении в спорт

МОСКВА, 12 янв - РИА Новости, Анастасия Пойманова. Трехкратная олимпийская чемпионка депутат Госдумы Ирина Роднина пожелала российским фигуристкам Камиле Валиевой и Александре Трусовой удачи в возвращении в спорт высших достижений.
Ранее олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка, в чьей академии тренируется Валиева, сообщила РИА Новости, что спортсменка, скорее всего, примет участие в прыжковом чемпионате России, который может стать для нее первым после возвращения в спорт. Трусова, в свою очередь, восстановила все тройные прыжки, кроме акселя, через три месяца после родов. Фигуристка выходит на лед почти каждый день и регулярно работает в зале.
"Пусть у девочек получится то, чего они сами себе пожелают. Что бы мы ни желали, что бы мы ни хотели, все зависит от них. Насколько они настроены на возвращение. Я тоже возвращалась после перерыва. Но это разные вещи. Спорт был другой. Я выступала в парном катании. Сравнивать нельзя. В любой ситуации это непросто. Главное - мотивация", - сказала Роднина РИА Новости.
