Роднина пожелала Валиевой и Трусовой удачи в возвращении в спорт
Роднина пожелала Валиевой и Трусовой удачи в возвращении в спорт - РИА Новости Спорт, 12.01.2026
Роднина пожелала Валиевой и Трусовой удачи в возвращении в спорт
12.01.2026
Роднина пожелала Валиевой и Трусовой удачи в возвращении в спорт
Ирина Роднина пожелала Валиевой и Трусовой удачи в возвращении в спорт
МОСКВА, 12 янв - РИА Новости, Анастасия Пойманова. Трехкратная олимпийская чемпионка депутат Госдумы Ирина Роднина пожелала российским фигуристкам Камиле Валиевой и Александре Трусовой удачи в возвращении в спорт высших достижений.
Ранее олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка, в чьей академии тренируется Валиева, сообщила РИА Новости, что спортсменка, скорее всего, примет участие в прыжковом чемпионате России, который может стать для нее первым после возвращения в спорт. Трусова, в свою очередь, восстановила все тройные прыжки, кроме акселя, через три месяца после родов. Фигуристка выходит на лед почти каждый день и регулярно работает в зале.
"Пусть у девочек получится то, чего они сами себе пожелают. Что бы мы ни желали, что бы мы ни хотели, все зависит от них. Насколько они настроены на возвращение. Я тоже возвращалась после перерыва. Но это разные вещи. Спорт был другой. Я выступала в парном катании. Сравнивать нельзя. В любой ситуации это непросто. Главное - мотивация", - сказала Роднина РИА Новости.