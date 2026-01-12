Арбелоа сменил Хаби Алонсо на посту главного тренера мадридского "Реала"

МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Мадридский футбольный клуб "Реал" на своем официальном сайте объявил об увольнении испанца Хаби Алонсо с поста главного тренера.

Решение об отставке принято по обоюдному согласию сторон. Новым главным тренером стал Альваро Арбелоа. Информации о сроке соглашения с ним не приводится.

« "Хаби Алонсо всегда будет пользоваться любовью и уважением всех болельщиков "Реала", потому что он является легендой "Реала" и всегда представлял ценности нашего клуба. "Реал" всегда будет его домом. Наш клуб благодарит Хаби Алонсо и всю его команду за работу и преданность и желает им удачи на новом этапе их жизни", - говорится в заявлении "Реала".

Алонсо сменил в должности итальянца Карло Анчелотти в мае 2025 года, подписав трехлетний контракт. Под его руководством клуб провел 34 матча, одержал 24 победы, четыре раза сыграл вничью и потерпел шесть поражений. В воскресенье команда Алонсо уступила "Барселоне" в финальном матче Суперкубка Испании со счетом 2:3. В Ла Лиге "Реал" после 19 туров идет вторым, отставая от "сине-гранатовых" на 4 очка.

До прихода в "Реал" Алонсо с октября 2022 года тренировал немецкий "Байер". В сезоне-2023/24 леверкузенский клуб под его руководством впервые в своей истории выиграл чемпионат Германии, а также Кубок и Суперкубок страны. Коллектив добрался до финала Лиги Европы, где уступил итальянской "Аталанте" (0:3). В мае 2024 года команда установила рекорд длительности серии без поражений с момента основания Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) - 49 игр.

До "Байера" Алонсо возглавлял дубль испанского "Реал Сосьедад" и юношескую команду "Реала". В период футбольной карьеры испанец выступал за "Реал Сосьедад", "Реал", "Эйбар", английский "Ливерпуль" и немецкую "Баварию". Он является двукратным победителем Лиги чемпионов. В составе сборной Испании Алонсо выиграл чемпионат мира и дважды - чемпионат Европы.