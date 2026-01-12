Рейтинг@Mail.ru
Арбелоа сменил Хаби Алонсо на посту главного тренера мадридского "Реала"
20:13 12.01.2026 (обновлено: 20:46 12.01.2026)
Арбелоа сменил Хаби Алонсо на посту главного тренера мадридского "Реала"
Арбелоа сменил Хаби Алонсо на посту главного тренера мадридского "Реала"
Мадридский футбольный клуб "Реал" на своем официальном сайте объявил об увольнении испанца Хаби Алонсо с поста главного тренера.
Арбелоа сменил Хаби Алонсо на посту главного тренера мадридского "Реала"

Мадридский "Реал" отправил в отставку Хаби Алонсо

© Getty Images / AnadoluХаби Алонсо
Хаби Алонсо - РИА Новости, 1920, 12.01.2026
© Getty Images / Anadolu
МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Мадридский футбольный клуб "Реал" на своем официальном сайте объявил об увольнении испанца Хаби Алонсо с поста главного тренера.
Решение об отставке принято по обоюдному согласию сторон. Новым главным тренером стал Альваро Арбелоа. Информации о сроке соглашения с ним не приводится.
«
"Хаби Алонсо всегда будет пользоваться любовью и уважением всех болельщиков "Реала", потому что он является легендой "Реала" и всегда представлял ценности нашего клуба. "Реал" всегда будет его домом. Наш клуб благодарит Хаби Алонсо и всю его команду за работу и преданность и желает им удачи на новом этапе их жизни", - говорится в заявлении "Реала".
Алонсо сменил в должности итальянца Карло Анчелотти в мае 2025 года, подписав трехлетний контракт. Под его руководством клуб провел 34 матча, одержал 24 победы, четыре раза сыграл вничью и потерпел шесть поражений. В воскресенье команда Алонсо уступила "Барселоне" в финальном матче Суперкубка Испании со счетом 2:3. В Ла Лиге "Реал" после 19 туров идет вторым, отставая от "сине-гранатовых" на 4 очка.
До прихода в "Реал" Алонсо с октября 2022 года тренировал немецкий "Байер". В сезоне-2023/24 леверкузенский клуб под его руководством впервые в своей истории выиграл чемпионат Германии, а также Кубок и Суперкубок страны. Коллектив добрался до финала Лиги Европы, где уступил итальянской "Аталанте" (0:3). В мае 2024 года команда установила рекорд длительности серии без поражений с момента основания Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) - 49 игр.
До "Байера" Алонсо возглавлял дубль испанского "Реал Сосьедад" и юношескую команду "Реала". В период футбольной карьеры испанец выступал за "Реал Сосьедад", "Реал", "Эйбар", английский "Ливерпуль" и немецкую "Баварию". Он является двукратным победителем Лиги чемпионов. В составе сборной Испании Алонсо выиграл чемпионат мира и дважды - чемпионат Европы.
Арбелоа 42 года, он является воспитанником "Реала" и выиграл с командой чемпионат (2012), Кубок (2011, 2014) и Суперкубок Испании (2012), а также Лигу чемпионов (2014, 2016), клубный чемпионат мира (2014) и Суперкубок УЕФА (2014). Также он выступал за "Депортиво", английские "Ливерпуль" и "Вест Хэм". В составе сборной Испании он выиграл чемпионат мира и дважды - чемпионат Европы. Арбелоа ни разу не управлял командой на взрослом уровне. С 2020 года он работал в академии "Реала", тренируя молодежные команды мадридцев разных возрастов.
