Президент КХЛ Морозов поздравил Шипачева с 1000-м очком в лиге

МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Президент Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Алексей Морозов заявил, что за 1000 набранных очков форварда минского "Динамо" Вадима Шипачева в лиге стоят ежедневный труд, безграничная преданность хоккею и огромная самоотдача.
"Динамо" в Минске в понедельник со счетом 2:1 обыграло "Адмирал" из Владивостока в матче регулярного чемпионата. Шипачев за 17 секунд до истечения основного времени отдал голевую передачу на Вадима Мороза, благодаря чему первым в истории КХЛ достиг отметки в 1000 очков.
"Поздравляю Вадима Шипачева с тысячей набранных очков в КХЛ. Он первым в истории лиги достиг этого рубежа - цифра, которая говорит о масштабе его таланта, стабильности и спортивном долголетии. За этим стоит ежедневный труд, безграничная преданность хоккею и огромная самоотдача. Мы гордимся, что становимся свидетелями настоящей истории. 1000 очков - это подарок всем, кто был рядом с Вадимом все эти годы: тренерам, партнерам, болельщикам. Но он не из тех, кто останавливается на достигнутом, так что тысяча - еще одна яркая веха в его выдающейся карьере. Пусть впереди ждут новые победы, рекорды и трофеи", - цитирует Морозова пресс-служба лиги.
Всего на счету Шипачева теперь 1001 очко в российских чемпионатах. В истории отечественного хоккея только Сергей Мозякин набирал более 1000 очков (1212), из которых на КХЛ пришлись 928.
Шипачеву 38 лет. Он олимпийский чемпион Игр-2018 в Пхенчхане, серебряный призер Олимпиады 2022 года в Пекине, чемпион мира 2014 года в составе сборной России, двукратный обладатель Кубка Гагарина со СКА (2015, 2017), пятикратный участник Матча звезд КХЛ.
