Президент КХЛ Морозов поздравил Шипачева с 1000-м очком в лиге
Хоккей/Шайба/Лед - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Хоккей
 
22:13 12.01.2026
Президент КХЛ Морозов поздравил Шипачева с 1000-м очком в лиге
хоккей
спорт
минск
владивосток
пхенчхан
вадим шипачев
сергей мозякин
алексей морозов (хоккей)
спорт, минск, владивосток, пхенчхан, вадим шипачев, сергей мозякин, алексей морозов (хоккей), адмирал, ска (санкт-петербург), континентальная хоккейная лига (кхл), динамо (минск)
Хоккей, Спорт, Минск, Владивосток, Пхенчхан, Вадим Шипачев, Сергей Мозякин, Алексей Морозов (хоккей), Адмирал, СКА (Санкт-Петербург), Континентальная хоккейная лига (КХЛ), Динамо (Минск)
Глава КХЛ Алексей Морозов
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Президент Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Алексей Морозов заявил, что за 1000 набранных очков форварда минского "Динамо" Вадима Шипачева в лиге стоят ежедневный труд, безграничная преданность хоккею и огромная самоотдача.
"Динамо" в Минске в понедельник со счетом 2:1 обыграло "Адмирал" из Владивостока в матче регулярного чемпионата. Шипачев за 17 секунд до истечения основного времени отдал голевую передачу на Вадима Мороза, благодаря чему первым в истории КХЛ достиг отметки в 1000 очков.
Континентальная хоккейная лига (КХЛ)
12 января 2026 • начало в 19:40
Завершен
Динамо Минск
2 : 1
Адмирал
03:03 • Игорь Гераськин
(Георгий Солянников, Arseni Tsyba)
16:18 • Алекс Лимож
Календарь Турнирная таблица История встреч
"Поздравляю Вадима Шипачева с тысячей набранных очков в КХЛ. Он первым в истории лиги достиг этого рубежа - цифра, которая говорит о масштабе его таланта, стабильности и спортивном долголетии. За этим стоит ежедневный труд, безграничная преданность хоккею и огромная самоотдача. Мы гордимся, что становимся свидетелями настоящей истории. 1000 очков - это подарок всем, кто был рядом с Вадимом все эти годы: тренерам, партнерам, болельщикам. Но он не из тех, кто останавливается на достигнутом, так что тысяча - еще одна яркая веха в его выдающейся карьере. Пусть впереди ждут новые победы, рекорды и трофеи", - цитирует Морозова пресс-служба лиги.
Всего на счету Шипачева теперь 1001 очко в российских чемпионатах. В истории отечественного хоккея только Сергей Мозякин набирал более 1000 очков (1212), из которых на КХЛ пришлись 928.
Шипачеву 38 лет. Он олимпийский чемпион Игр-2018 в Пхенчхане, серебряный призер Олимпиады 2022 года в Пекине, чемпион мира 2014 года в составе сборной России, двукратный обладатель Кубка Гагарина со СКА (2015, 2017), пятикратный участник Матча звезд КХЛ.
Хоккеист Динамо (Минск) Вадим Шипачев - РИА Новости, 1920, 12.01.2026
Шипачев набрал 1000 очков в КХЛ
Вчера, 21:53
 
Хоккей
 
