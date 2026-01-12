Президент КХЛ Морозов поздравил Шипачева с 1000-м очком в лиге

"Динамо" в Минске в понедельник со счетом 2:1 обыграло "Адмирал" из Владивостока в матче регулярного чемпионата. Шипачев за 17 секунд до истечения основного времени отдал голевую передачу на Вадима Мороза, благодаря чему первым в истории КХЛ достиг отметки в 1000 очков.

"Поздравляю Вадима Шипачева с тысячей набранных очков в КХЛ. Он первым в истории лиги достиг этого рубежа - цифра, которая говорит о масштабе его таланта, стабильности и спортивном долголетии. За этим стоит ежедневный труд, безграничная преданность хоккею и огромная самоотдача. Мы гордимся, что становимся свидетелями настоящей истории. 1000 очков - это подарок всем, кто был рядом с Вадимом все эти годы: тренерам, партнерам, болельщикам. Но он не из тех, кто останавливается на достигнутом, так что тысяча - еще одна яркая веха в его выдающейся карьере. Пусть впереди ждут новые победы, рекорды и трофеи", - цитирует Морозова пресс-служба лиги.