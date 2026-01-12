https://ria.ru/20260112/mok-2067457694.html
МОК допустил до Игр-2026 двух российских шорт-трекистов
Международный олимпийский комитет (МОК) на официальном сайте сообщил, что российские шорт-трекисты Иван Посашков и Алена Крылова прошли необходимые проверки и... РИА Новости Спорт, 12.01.2026
2026-01-12T20:38:00+03:00
2026-01-12T20:38:00+03:00
2026-01-12T21:03:00+03:00
2026
