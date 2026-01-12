Рейтинг@Mail.ru
МОК допустил до Игр-2026 двух российских шорт-трекистов
20:38 12.01.2026 (обновлено: 21:03 12.01.2026)
МОК допустил до Игр-2026 двух российских шорт-трекистов
МОК допустил до Игр-2026 двух российских шорт-трекистов
2026
спорт, международный олимпийский комитет (мок), шорт-трек
Спорт, Международный олимпийский комитет (МОК), Шорт-трек
МОК допустил до Игр-2026 двух российских шорт-трекистов

МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Международный олимпийский комитет (МОК) на официальном сайте сообщил, что российские шорт-трекисты Иван Посашков и Алена Крылова прошли необходимые проверки и приглашены для участия в Олимпийских играх в Италии.
Ранее приглашение на Игры получили российские фигуристы Петр Гуменник и Аделия Петросян, а также ски-альпинист Никита Филиппов. Еще десятки отечественных спортсменов в различных видах спорта получили нейтральный статус от международных федераций и возможность квалифицироваться на Игры.
Крыловой 23 года, она является действующей чемпионкой России на дистанциях 500 и 1000 метров. 21-летний Посашков - победитель этапов, а также Финала Кубка России в эстафете.
Олимпийские игры пройдут 6-22 февраля в итальянских Милане и Кортина-д'Ампеццо.
Татьяна Тарасова - РИА Новости, 1920, 10.01.2026
Тарасова ответила, готовы ли Петросян и Гуменник к Олимпиаде
10 января, 16:58
 
