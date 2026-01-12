Рейтинг@Mail.ru
Митякин продлил контракт с "Нефтехимиком"
15:57 12.01.2026
Митякин продлил контракт с "Нефтехимиком"
Нижнекамский хоккейный клуб "Нефтехимик" объявил в своем Telegram-канале о подписании нового контракта с нападающим Евгением Митякиным. РИА Новости Спорт, 12.01.2026
МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Нижнекамский хоккейный клуб "Нефтехимик" объявил в своем Telegram-канале о подписании нового контракта с нападающим Евгением Митякиным.
Контракт 28-летнего хоккеиста продлен до конца сезона-2027/28.
Митякин перешел в "Нефтехимик" в мае 2021 года, и с момента своего дебюта за нижнекамский клуб он не пропустил ни одной игры. В конце ноября 2025 года он установил рекорд Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) по количеству матчей, проведенных подряд за одну команду. В настоящий момент серия Митякина достигла 304 игр.
Митякин также выступал в КХЛ за екатеринбургский "Автомобилист". Всего на его счету 344 матча в лиге, в которых он набрал 139 (55+84) очков.
Иван Чехович (Сибирь) в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги - РИА Новости, 1920, 12.01.2026
Чехович перешел из "Сибири" в "Амур"
