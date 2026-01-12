https://ria.ru/20260112/mityakin-2067396001.html
Митякин продлил контракт с "Нефтехимиком"
Нижнекамский хоккейный клуб "Нефтехимик" объявил в своем Telegram-канале о подписании нового контракта с нападающим Евгением Митякиным. РИА Новости Спорт, 12.01.2026
хоккей
спорт
нефтехимик
континентальная хоккейная лига (кхл)
