Мамиашвили прокомментировал драку борцов на юниорском первенстве России

МОСКВА, 12 янв – РИА Новости, Олег Богатов. Президент Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили заявил РИА Новости, что инцидент между борцами на юниорском первенстве России в Грозном будет рассмотрен дисциплинарной комиссией организации, которая вынесет соответствующие наказания.
Ранее на первенстве СКФО по вольной борьбе среди юниоров (до 21 года) произошла массовая драка с участием спортсменов и зрителей. После завершения схватки между представителем Осетии Давидом Ваниевым и Турпалом Ахлоевым из Чечни, которую выиграл Ваниев, между атлетами произошел конфликт. К потасовке подключились зрители из зала.
"Такие моменты у нас находятся на жестком контроле, дисциплинарная комиссия федерации разберет то, что произошло в Грозном. Мы уже общались с руководителем комиссии, и в соответствии с протоколом ее работы будут приняты максимальные решения. Это совершенно независимая комиссия, которая разбирает все подобные случаи. Возможны и дисквалификации, и штрафы. Будут вопросы и к арбитру на ковре, я считаю, что он должен был более решительно вмешаться в эту ситуацию", - сказал Мамиашвили.
"У нас давно таких вещей не было, и я считаю, что это результат нашей планомерной разъяснительной работы. Но не стоит все драматизировать. К сожалению, это связано и с вопросами воспитания. Ты уже взрослый, к тебе приехали в гости, ты представляешь принимающую сторону. На трибунах находятся знаменитые спортсмены, чемпионы мира, взрослые люди. Раз он является членом нашей организации, мы сделаем все, чтобы этот мальчик понимал: и проигрывать надо уметь. Чувство уважения к себе и своей фамилии должно оставаться независимо от результата схватки", - отметил глава ФСБР.
Первенство СКФО по вольной борьбе проходило в Грозном с 10 по 12 января.
