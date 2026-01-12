Мамиашвили прокомментировал драку борцов на юниорском первенстве России

МОСКВА, 12 янв – РИА Новости, Олег Богатов. Президент Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили заявил РИА Новости, что инцидент между борцами на юниорском первенстве России в Грозном будет рассмотрен дисциплинарной комиссией организации, которая вынесет соответствующие наказания.