Коляда задумывается о возвращении в спорт
Фигурное катание/коньки - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Фигурное катание
 
12.01.2026
Коляда задумывается о возвращении в спорт
Коляда задумывается о возвращении в спорт - РИА Новости Спорт, 12.01.2026
Коляда задумывается о возвращении в спорт
Бронзовый призер чемпионата мира по фигурному катанию Михаил Коляда в интервью РИА Новости рассказал, что его посещают мысли о возвращении в спорт, однако он не РИА Новости Спорт, 12.01.2026
фигурное катание
спорт
россия
европа
михаил коляда
владислав дикиджи
Коляда задумывается о возвращении в спорт

Приостановивший карьеру в 2023 г Коляда признался, что задумывался о возвращении

Михаил Коляда - РИА Новости, 1920, 12.01.2026
Михаил Коляда. Архивное фото
МОСКВА, 12 янв - РИА Новости, Анастасия Панина. Бронзовый призер чемпионата мира по фигурному катанию Михаил Коляда в интервью РИА Новости рассказал, что его посещают мысли о возвращении в спорт, однако он не видит возможностей включиться в соревновательную гонку.
Фигурист объявил о приостановке карьеры в июле 2023 года.
"Мысли о возвращении в спорт бывают. Я прекрасно понимаю, что уровень невероятно вырос. Я, может быть, не достиг своего потолка как спортсмен. Да ладно, я действительно не достиг своего потолка. Но возможностей это показать и включиться в гонку на данный момент я не вижу. У меня все в жизни хорошо, я счастливый человек. Единственное, что мир безумно ускорился, иногда не можешь вспомнить, что делал в этот день две недели назад", - сказал Коляда.
Михаилу Коляде 30 лет, он серебряный призер Олимпиады в командных соревнованиях, бронзовый призер чемпионата мира и Европы, трехкратный чемпион России. После приостановки карьеры работает тренером-консультантом с чемпионом России Владиславом Дикиджи и комментирует соревнования.
