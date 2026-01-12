Коляда задумывается о возвращении в спорт

МОСКВА, 12 янв - РИА Новости, Анастасия Панина. Бронзовый призер чемпионата мира по фигурному катанию Михаил Коляда в интервью РИА Новости рассказал, что его посещают мысли о возвращении в спорт, однако он не видит возможностей включиться в соревновательную гонку.
Фигурист объявил о приостановке карьеры в июле 2023 года.
"Мысли о возвращении в спорт бывают. Я прекрасно понимаю, что уровень невероятно вырос. Я, может быть, не достиг своего потолка как спортсмен. Да ладно, я действительно не достиг своего потолка. Но возможностей это показать и включиться в гонку на данный момент я не вижу. У меня все в жизни хорошо, я счастливый человек. Единственное, что мир безумно ускорился, иногда не можешь вспомнить, что делал в этот день две недели назад", - сказал Коляда.
Михаилу Коляде 30 лет, он серебряный призер Олимпиады в командных соревнованиях, бронзовый призер чемпионата мира и Европы, трехкратный чемпион России. После приостановки карьеры работает тренером-консультантом с чемпионом России Владиславом Дикиджи и комментирует соревнования.