"Питтсбург" с Малкиным проиграл "Бостону"

Российский нападающий "Питтсбурга" Евгений Малкин допустил три потери. Форвард "Пингвинз" Егор Чинахов нанес три броска в створ ворот и заблокировал один бросок. Защитник "Бостона" Никита Задоров применил один силовой прием и заблокировал один бросок. Нападающий "Брюинз" Марат Хуснутдинов очков не набрал.