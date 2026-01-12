https://ria.ru/20260112/khokkey-2067294561.html
"Питтсбург" с Малкиным проиграл "Бостону"
"Питтсбург" с Малкиным проиграл "Бостону" - РИА Новости Спорт, 12.01.2026
"Питтсбург" с Малкиным проиграл "Бостону"
Хоккеисты "Питтсбург Пингвинз" проиграли "Бостон Брюинз" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). РИА Новости Спорт, 12.01.2026
2026-01-12T03:43:00+03:00
2026-01-12T03:43:00+03:00
2026-01-12T03:43:00+03:00
хоккей
национальная хоккейная лига (нхл)
питтсбург пингвинз
бостон брюинз
евгений малкин
егор чинахов
никита задоров
марат хуснутдинов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/08/1850457002_0:0:1284:722_1920x0_80_0_0_58deabd09bf563ed690e396ea30df8e4.jpg
https://ria.ru/20260112/khokkey-2067293562.html
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/08/1850457002_218:0:1181:722_1920x0_80_0_0_1a6e6f5f57720d035a1fdfedd1725655.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
национальная хоккейная лига (нхл), питтсбург пингвинз, бостон брюинз, евгений малкин, егор чинахов, никита задоров, марат хуснутдинов
Хоккей, Национальная хоккейная лига (НХЛ), Питтсбург Пингвинз, Бостон Брюинз, Евгений Малкин, Егор Чинахов, Никита Задоров, Марат Хуснутдинов
"Питтсбург" с Малкиным проиграл "Бостону"
"Питтсбург" с Малкиным проиграл "Бостону" в матче НХЛ