03:43 12.01.2026
"Питтсбург" с Малкиным проиграл "Бостону"
"Питтсбург" с Малкиным проиграл "Бостону"
Хоккеисты "Питтсбург Пингвинз" проиграли "Бостон Брюинз" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). РИА Новости Спорт, 12.01.2026
национальная хоккейная лига (нхл), питтсбург пингвинз, бостон брюинз, евгений малкин, егор чинахов, никита задоров, марат хуснутдинов
Хоккей, Национальная хоккейная лига (НХЛ), Питтсбург Пингвинз, Бостон Брюинз, Евгений Малкин, Егор Чинахов, Никита Задоров, Марат Хуснутдинов
Хоккеист "Питтсбург Пингвинз" Евгений Малкин
МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Хоккеисты "Питтсбург Пингвинз" проиграли "Бостон Брюинз" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Встреча, которая состоялась в Бостоне, завершилась победой хозяев площадки со счетом 1:0 (1:0, 0:0, 0:0). В составе "Бостона" автором единственного и победного гола стал Виктор Арвидссон (11-я минута).
Российский нападающий "Питтсбурга" Евгений Малкин допустил три потери. Форвард "Пингвинз" Егор Чинахов нанес три броска в створ ворот и заблокировал один бросок. Защитник "Бостона" Никита Задоров применил один силовой прием и заблокировал один бросок. Нападающий "Брюинз" Марат Хуснутдинов очков не набрал.
"Бостон" одержал третью победу в чемпионате НХЛ подряд. "Питтсбург" проиграл во втором матче кряду.
Александр Овечкин - РИА Новости, 1920, 12.01.2026
Овечкин занял чистое девятое место в НХЛ по очкам в большинстве
Вчера, 03:28
 
ХоккейНациональная хоккейная лига (НХЛ)Питтсбург ПингвинзБостон БрюинзЕвгений МалкинЕгор ЧинаховНикита ЗадоровМарат Хуснутдинов
 
