Чех Гертл из "Вегаса" признан первой звездой недели в НХЛ - РИА Новости Спорт, 12.01.2026
Хоккей
Хоккей
 
21:39 12.01.2026
Чех Гертл из "Вегаса" признан первой звездой недели в НХЛ
Чех Гертл из "Вегаса" признан первой звездой недели в НХЛ
Чех Гертл из "Вегаса" признан первой звездой недели в НХЛ
Нападающий "Вегас Голден Найтс" Томаш Гертл стал первой звездой недели в Национальной хоккейной лиге (НХЛ), сообщается на сайте организации. РИА Новости Спорт, 12.01.2026
https://ria.ru/20260112/khokkey-2067300906.html
РИА Новости Спорт
спорт, томаш гертл, джон гибсон, давид пастрняк, вегас голден найтс, детройт ред уингз, бостон брюинз, национальная хоккейная лига (нхл)
Хоккей, Спорт, Томаш Гертл, Джон Гибсон, Давид Пастрняк, Вегас Голден Найтс, Детройт Ред Уингз, Бостон Брюинз, Национальная хоккейная лига (НХЛ)
Чех Гертл из "Вегаса" признан первой звездой недели в НХЛ

Форвард "Вегаса" Гертл назван первой звездой недели в НХЛ

© Соцсети "Вегас Голден Найтс"Томаш Гертл
© Соцсети "Вегас Голден Найтс"
МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Нападающий "Вегас Голден Найтс" Томаш Гертл стал первой звездой недели в Национальной хоккейной лиге (НХЛ), сообщается на сайте организации.
Чех стал самым результативным игроком недели, набрав 9 очков (3 гола + 6 передач) в четырех матчах, и помог клубу завершить неделю без поражений. С 18 голами он является лучшим снайпером команды в сезоне.
Второй звездой недели лига признала голкипера "Детройт Ред Уингз" Джона Гибсона. Американец помог команде выиграть все три матча недели, в среднем отражая 95,5% бросков по воротам. В матче против "Монреаля" (4:0) он оформил 27-й в карьере шатаут.
Третьей звездой стал чешский нападающий "Бостон Брюинз" Давид Пастрняк, который также завершил неделю с 9 (2+7) очками, он помог команде победить в трех из четырех матчей. В игре против "Нью-Йорк Рейнджерс" (10:2) он стал третьим в истории команды игроком, отметившимся шестью голевыми передачами.
Овечкин установил уникальный рекорд! Русского героя не остановить!
ХоккейСпортТомаш ГертлДжон ГибсонДавид ПастрнякВегас Голден НайтсДетройт Ред УингзБостон БрюинзНациональная хоккейная лига (НХЛ)
 
