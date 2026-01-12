Чех Гертл из "Вегаса" признан первой звездой недели в НХЛ

МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Нападающий "Вегас Голден Найтс" Томаш Гертл стал первой звездой недели в Национальной хоккейной лиге (НХЛ), сообщается на сайте организации.

Чех стал самым результативным игроком недели, набрав 9 очков (3 гола + 6 передач) в четырех матчах, и помог клубу завершить неделю без поражений. С 18 голами он является лучшим снайпером команды в сезоне.