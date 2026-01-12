Рейтинг@Mail.ru
Гашек призвал лишить США чемпионата мира из-за действий в Венесуэле
11:15 12.01.2026
Гашек призвал лишить США чемпионата мира из-за действий в Венесуэле
Двукратный обладатель Кубка Стэнли, олимпийский чемпион в составе сборной Чехии по хоккею Доминик Гашек считает, что Международная федерация футбола (ФИФА)... РИА Новости Спорт, 12.01.2026
доминик гашек, международная федерация футбола (фифа), чемпионат мира по футболу 2026
Футбол, Доминик Гашек, Международная федерация футбола (ФИФА), Чемпионат мира по футболу 2026
Доминик Гашек
© РИА Новости / Александр Вильф
МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Двукратный обладатель Кубка Стэнли, олимпийский чемпион в составе сборной Чехии по хоккею Доминик Гашек считает, что Международная федерация футбола (ФИФА) должна лишить США права проведения чемпионата мира на фоне действий в Венесуэле.
США 3 января нанесли массированный удар по Венесуэле, президента страны Николаса Мадуро и его супругу Силию Флорес захватили и вывезли в Нью-Йорк. Президент США Дональд Трамп заявил, что Мадуро и Флорес предстанут перед судом, поскольку якобы имели отношение к "наркотерроризму" и представляли угрозу в том числе для Штатов. Мадуро и его супруга в ходе заседания в суде в Нью-Йорке заявили о своей невиновности по предъявленным обвинениям. МИД РФ выразил солидарность с народом Венесуэлы, призвал освободить Мадуро и его жену, а также не допустить дальнейшей эскалации ситуации. В Пекине вслед за Москвой призвали немедленно освободить Мадуро и его супругу, подчеркнув, что действия США нарушают международное право. Раскритиковал действия США и МИД КНДР.
«
"Я поддерживаю это (лишение США права на проведение чемпионата мира). То, что сейчас происходит в США, имеет мало общего с демократией и правом. Страна, которая не уважает международное право и угрожает демократическим странам военной агрессией, не должна проводить такие крупные международные мероприятия. Это способствует легализации ее преступлений", - написал Гашек в посте в соцсети X.
Чемпионат мира 2026 года впервые состоится с участием 48 национальных команд и станет первым, который пройдет на территории трех стран - в США, Мексике и Канаде. Турнир будет продолжаться с 11 июня по 19 июля.
Американский болельщик во время финала слоупстайла на соревнованиях по сноуборду - РИА Новости, 1920, 07.01.2026
"Это другое" лицемерие Запада: почему США за Венесуэлу ничего не будет
7 января, 12:10
 
Футбол Доминик Гашек Международная федерация футбола (ФИФА) Чемпионат мира по футболу 2026
 
Матч-центр
 
