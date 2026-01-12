Гашек призвал лишить США чемпионата мира из-за действий в Венесуэле

«

"Я поддерживаю это (лишение США права на проведение чемпионата мира). То, что сейчас происходит в США, имеет мало общего с демократией и правом. Страна, которая не уважает международное право и угрожает демократическим странам военной агрессией, не должна проводить такие крупные международные мероприятия. Это способствует легализации ее преступлений", - написал Гашек в посте в соцсети X.