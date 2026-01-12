Гашек призвал лишить США чемпионата мира из-за действий в Венесуэле

МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Двукратный обладатель Кубка Стэнли, олимпийский чемпион в составе сборной Чехии по хоккею Доминик Гашек считает, что Международная федерация футбола (ФИФА) должна лишить США права проведения чемпионата мира на фоне действий в Венесуэле.
США 3 января нанесли массированный удар по Венесуэле, президента страны Николаса Мадуро и его супругу Силию Флорес захватили и вывезли в Нью-Йорк. Президент США Дональд Трамп заявил, что Мадуро и Флорес предстанут перед судом, поскольку якобы имели отношение к "наркотерроризму" и представляли угрозу в том числе для Штатов. Мадуро и его супруга в ходе заседания в суде в Нью-Йорке заявили о своей невиновности по предъявленным обвинениям. МИД РФ выразил солидарность с народом Венесуэлы, призвал освободить Мадуро и его жену, а также не допустить дальнейшей эскалации ситуации. В Пекине вслед за Москвой призвали немедленно освободить Мадуро и его супругу, подчеркнув, что действия США нарушают международное право. Раскритиковал действия США и МИД КНДР.
"Я поддерживаю это (лишение США права на проведение чемпионата мира). То, что сейчас происходит в США, имеет мало общего с демократией и правом. Страна, которая не уважает международное право и угрожает демократическим странам военной агрессией, не должна проводить такие крупные международные мероприятия. Это способствует легализации ее преступлений", - написал Гашек в посте в соцсети X.
Чемпионат мира 2026 года впервые состоится с участием 48 национальных команд и станет первым, который пройдет на территории трех стран - в США, Мексике и Канаде. Турнир будет продолжаться с 11 июня по 19 июля.