Свищев рассказал, зачем Гашек просит лишить США ЧМ по футболу

МОСКВА, 12 янв - РИА Новости, Олег Богатов. Призыв чеха Доминика Гашека лишить США права проведения чемпионата мира по футболу на фоне действий в Венесуэле не стоит воспринимать всерьез, поскольку именитый в прошлом хоккейный вратарь поднимает визг по поводу и без него только с целью напомнить о себе, заявил РИА Новости заместитель председателя комитета по физической культуре и спорту Госдумы Дмитрий Свищев.
"Гашеку все равно, что говорить, к его словам нельзя относиться серьезно. Все его помнят как величайшего спортсмена, но он был в политике и сейчас пытается снова влезть в чешские политические круги. Но у него ничего не получается, и он начинает поднимать визг на ровном месте, по делу и без дела. Он живет по принципу "А Баба-яга против". Мы помним, как он выступал против России, в частности против Овечкина и других наших игроков из НХЛ. И это был какой-то словесный понос. Он начинает поднимать писк и визг только для того, чтобы его услышали", - сказал Свищев.
"Но он не состоялся как политик. Гашек уже достаточно взрослый человек, ему сейчас надо писать мемуары о том, как он стал великим спортсменом, как он играл за сборную Чехии и у нас, в России. Ему надо что-то сделать для молодежи, а он продолжает пробиваться в политику. А политик он никудышный. Он хочет, чтобы о нем не забывали, при этом ему все равно, что комментировать", - добавил собеседник агентства.