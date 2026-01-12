Свищев рассказал, зачем Гашек просит лишить США ЧМ по футболу

МОСКВА, 12 янв - РИА Новости, Олег Богатов. Призыв чеха Доминика Гашека лишить США права проведения чемпионата мира по футболу на фоне действий в Венесуэле не стоит воспринимать всерьез, поскольку именитый в прошлом хоккейный вратарь поднимает визг по поводу и без него только с целью напомнить о себе, заявил РИА Новости заместитель председателя комитета по физической культуре и спорту Госдумы Дмитрий Свищев.