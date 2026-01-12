Рейтинг@Mail.ru
Свищев рассказал, зачем Гашек просит лишить США ЧМ по футболу - РИА Новости Спорт, 12.01.2026
15:30 12.01.2026
Свищев рассказал, зачем Гашек просит лишить США ЧМ по футболу
Свищев рассказал, зачем Гашек просит лишить США ЧМ по футболу
Свищев рассказал, зачем Гашек просит лишить США ЧМ по футболу

Свищев: Гашек поднимает визг по делу и без него, чтобы напомнить о себе

© РИА Новости / Алексей Майшев
Дмитрий Свищев
Дмитрий Свищев. Архивное фото
МОСКВА, 12 янв - РИА Новости, Олег Богатов. Призыв чеха Доминика Гашека лишить США права проведения чемпионата мира по футболу на фоне действий в Венесуэле не стоит воспринимать всерьез, поскольку именитый в прошлом хоккейный вратарь поднимает визг по поводу и без него только с целью напомнить о себе, заявил РИА Новости заместитель председателя комитета по физической культуре и спорту Госдумы Дмитрий Свищев.
Гашек ранее заявил, что поддерживает лишение США чемпионата мира, так как в ином случае будет легализовано право этой страны угрожать военной агрессией другим государствам.
В FIS объяснили отсутствие санкций в адрес США после ударов по Венесуэле
6 января, 16:35
В FIS объяснили отсутствие санкций в адрес США после ударов по Венесуэле
6 января, 16:35
"Гашеку все равно, что говорить, к его словам нельзя относиться серьезно. Все его помнят как величайшего спортсмена, но он был в политике и сейчас пытается снова влезть в чешские политические круги. Но у него ничего не получается, и он начинает поднимать визг на ровном месте, по делу и без дела. Он живет по принципу "А Баба-яга против". Мы помним, как он выступал против России, в частности против Овечкина и других наших игроков из НХЛ. И это был какой-то словесный понос. Он начинает поднимать писк и визг только для того, чтобы его услышали", - сказал Свищев.
"Но он не состоялся как политик. Гашек уже достаточно взрослый человек, ему сейчас надо писать мемуары о том, как он стал великим спортсменом, как он играл за сборную Чехии и у нас, в России. Ему надо что-то сделать для молодежи, а он продолжает пробиваться в политику. А политик он никудышный. Он хочет, чтобы о нем не забывали, при этом ему все равно, что комментировать", - добавил собеседник агентства.
Чемпионат мира 2026 года впервые состоится с участием 48 национальных команд и станет первым, который пройдет на территории трех стран - в США, Мексике и Канаде. Турнир будет продолжаться с 11 июня по 19 июля.
"Это другое" лицемерие Запада: почему США за Венесуэлу ничего не будет
7 января, 12:10
"Это другое" лицемерие Запада: почему США за Венесуэлу ничего не будет
7 января, 12:10
 
Футбол Спорт Россия США Доминик Гашек Дмитрий Свищев Венесуэла Госдума РФ Национальная хоккейная лига (НХЛ) Чемпионат мира по футболу 2026
 
