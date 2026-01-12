Рейтинг@Mail.ru
Эндрик забил в дебютном матче за "Лион"
Футбол
 
01:04 12.01.2026
Эндрик забил в дебютном матче за "Лион"
Эндрик забил в дебютном матче за "Лион" - РИА Новости Спорт, 12.01.2026
Эндрик забил в дебютном матче за "Лион"
"Лион" нанес поражение "Лиллю" в матче 1/16 финала Кубка Франции по футболу. РИА Новости Спорт, 12.01.2026
Эндрик забил в дебютном матче за "Лион"

Дебютный гол Эндрика вывел "Лион" в 1/8 финала Кубка Франции по футболу

МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. "Лион" нанес поражение "Лиллю" в матче 1/16 финала Кубка Франции по футболу.
Встреча прошла в Лилле и завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей. В составе победителей мячи забили Афонсу Морейра (1-я минута) и Эндрик (42). У "Лилля" отличился Натан Нгой (28).
Кубок Франции
11 января 2026 • начало в 23:00
Завершен
Лилль
1 : 2
Лион
28‎’‎ • Натан Нгой
01‎’‎ • Афонсу Морейра
42‎’‎ • Эндрик
Календарь Турнирная таблица История встреч
Автор победного мяча Эндрик провел свой дебютный матч за "Лион". 19-летний бразильский нападающий был арендован в декабре у мадридского "Реала".
Соперник "Лиона" по 1/8 финала определится по итогам жеребьевки, которая состоится 13 января.
"Лион" (30 очков) занимает пятое место в турнирной таблице Лиги 1. "Лилль" (32) располагается строчкой выше.
