Гений — мать его! Джордан неприлично разбогател благодаря одной детали

Заключая немыслимый в истории спорта контракт, величайший баскетболист Майкл Джордан едва не продешевил. Но рядом оказалась мама молодой звезды: она внесла в соглашение со спонсором одну деталь, которая и озолотила Джорданов.

Боссы Nike подкараулили Майка за углом

Многие знают Майкла Джордана по прозвищу Его Воздушество. Не самый высокий по меркам Национальной баскетбольной ассоциации (198 сантиметров) игрок поражал воображение звериным атлетизмом и смачными данками с линии штрафного броска, а его вертикальный прыжок принято считать самым высоким в истории и по сей день (123 сантиметра). Эта физическая аномалия навечно закрепила его в списке величайших спортсменов мира и стала важнейшей частью его личного бренда.

Но не все в курсе, что кое-какое прозвище Джордан заслужил за другие, чуть менее публичные дела, но их влияние на индустрию тоже признается глобальным и всеобъемлющим — Его Деньжищество. Майклу помогла обувная компания Nike, отчаянно пытавшаяся пролезть на баскетбольный рынок в середине 80-х. Она предложила ему эксклюзивный контракт и выпуск собственной линейки кроссовок. Air Jordan, ставшая едва ли не самой продаваемой линейкой в сегменте спортивной обуви в мире. Однако перед тем, как американский бренд стал великим, а "джорданы" появились на ногах едва ли не у всех подростков и половины НБА, оригинального Джордана пришлось долго уговаривать.

© JEFF HAYNES Майкл Джордан © JEFF HAYNES Майкл Джордан

Потому что вообще-то Nike и баскетбол до 80-х вообще никогда не были вместе. Стоит сказать, что для многих популярных в наши годы брендов выход "на улицу" был бы невозможен без успеха в спорте. К примеру, в НБА долгое время доминировали… Converse. Да-да, кеды с подростково-бунтарским флером, побывавшие на ногах у половины величайших рок-звезд, сперва были чисто спортивной обувью баскетболистов.

В них играли вообще все легенды прошлого — Ларри Берд, Мэджик Джонсон, Джулиус Ирвинг, Деннис Родман. Именно в Converse Уилт Чемберлен набрал легендарные 100 очков в матче с "Нью-Йорк Никс" — рекорд, остающийся нетронутым до сих пор. В наше время самой популярной моделью "конверсов" считаются All Star — и, кстати, их вдохновителем тоже был баскетболист — Чак Тэйлор. Не было спортивной обуви проще, чем Converse, — и тем не менее компании удалось обуть в нее всю баскетбольную элиту.

Включая, разумеется, Майкла Джордана. Молодой Майк гонял в них в университете Северной Каролины, как и многие студенты того времени. Сейчас перспективные баскетболисты стараются выходить на драфт НБА как можно быстрее, ведь даже лишний год в колледже может поставить на тебе клеймо "перезрелого" игрока — а это, в свою очередь, почти гарантом приведет к падению акций в глазах потенциальных работодателей.

Джордан же наиграл за университет три сезона и ушел в лучшую лигу мира лишь в 1984 году — в одном из самых глубоких драфтов ХХ века. И что самое интересное — будущий величайший баскетболист мира даже не был в нем фаворитом.

© Getty Images / Bettmann Майкл Джордан © Getty Images / Bettmann Майкл Джордан

Да, все прекрасно знали, что такое бросок Джордана со средней дистанции и на что он способен в проходе под кольцо. После года адаптации в студенческом баскетболе соперники отлетали от него, как мячи-попрыгунчики, и совершенно ничего не могли противопоставить ему в обороне. В 1982 году он добавил в широчайшую копилку навыков убийственную хладнокровность. На последних секундах финала студенческой лиги именно его бросок принес Северной Каролине чемпионский титул. Через 16 лет Джордан точно таким же образом выиграет для "Чикаго" их последний на текущий момент Кубок Ларри О’Брайена.

И все-таки НБА в те годы была лигой центровых. Любой габаритный игрок автоматически поднимался в котировках выше окружающих — просто потому, что нельзя научить человека быть высоким. В 1984-м таким габаритным игроком был Хаким Оладжувон, и даже спустя многие годы трудно упрекнуть взявший его под первым номером "Хьюстон" в ошибочном выборе.

Во-первых, потому что два чемпионских титула Хаким своей команде все-таки принес (правда, во времена НБА без Джордана, но это уже детали). А во-вторых, потому что едва ли не единственным баскетболистом в мире, против которого даже пиковому Джордану практически ничего не удавалось сделать в атаке, был именно нигерийский центровой.

© Getty Images / Heritage Images Кроссовки Air Jordan © Getty Images / Heritage Images Кроссовки Air Jordan

И тем не менее когда Nike попытался сунуться на доселе невиданный для них баскетбольный рынок, они обратились именно к Джордану. Хотя сам Майкл в те годы склонялся к любимым Adidas или на худой конец к Converse, но вот нюанс — первые на тот момент были едва ли не главным спортивным брендом мира, а вторые уже потихоньку ощущали на себе последствия не самого грамотного менеджмента и вряд ли могли позволить себе сорить деньгами. Да, задним умом все понимают, что любое вложение в Джордана на старте карьеры (по сути, еще до выхода на драфт) — даже самое безумное — в итоге окупилось бы сторицей. Но на тот момент выгода от сотрудничества с молодым игроком, еще толком даже не проверенным на уровне взрослого баскетбола, была не столь очевидной. В итоге Adidas давать жирный контракт не захотел, а в Converse сделать это попросту не смогли.

И вот тут-то из-за угла и выходит Nike — на тот момент скромный американский обувной бренд, зарабатывающий на продаже кроссовок для бега. Про историю их объединения с Джорданом снято несколько полудокументальных фильмов, и в некоторых из них делают акцент на том, что перед заключением сотрудничества Nike был едва ли не на грани банкротства. В реальности же положение бренда было достаточно устойчивым — для локальной компании без каких-либо больших амбиций.

© Getty Images / Paul Natkin Майкл Джордан © Getty Images / Paul Natkin Майкл Джордан

Менеджер Джордана грезил Adidas

Хотя на самом деле амбиции были — и в этом заключалась главная проблема. Реализовать их можно было только за счет привлечения на свою сторону основного пласта покупателей кроссовок. В фильме "Майкл и его "Джорданы" бывший менеджер по маркетингу Nike описывает ситуацию следующим образом:

« "Все в бизнесе знали, что основной потребитель спортивной обуви — 16-летние мальчики. И баскетбол был самым крупным видом спорта, чтобы проникнуть в массы".

Поэтому для Nike заход в баскетбол был равен кратному увеличению капитализации. Но для этого требовалось невероятное — сменить модные тренды, сложившиеся за десятилетия. Они попытались начать с малого — ездили по маленьким баскетбольным школам и давали командам свои бесплатные кроссовки, чтобы те играли в них матчи. Опять-таки для локального бренда шаг хороший, но требовалось кое-что куда большее.

© Фото : AP PHOTO/Michel Lipchitz Майкл Джордан © Фото : AP PHOTO/Michel Lipchitz Майкл Джордан

Например, контракт со звездой. Совсем уж крупную Nike бы не потянул, так что нужно было найти кого-нибудь из очень перспективной молодежи. В этой части на сцену выходит бывший менеджер Nike по баскетболу Сонни Ваккаро:

« "В середине 80-х Nike собирался, наконец, подписать профессионального игрока, — говорил он в фильме "Майкл и его "Джорданы". — И сделать для него именные кроссовки — это был новый термин в то время. В 1984 году был очень хороший драфт-класс. И все сводилось к тому, чтобы выбрать кого-то. Они спросили меня: "Что делать?" Я сказал: "Отдайте этому мальчику". Есть только один босс. Тогда прозвучала знаменитая фраза: "Поставишь на кон свою работу?". Я ответил: "Отдайте все Джордану. У него есть то, что вы хотите".

Однако уговорить Майкла пообщаться с Nike удалось лишь родителям — Джеймсу и Делорис Джордан. Перед тем, как выйти на драфт, агент Джордана ходил по брендам обуви и пытался выторговывать контракт для своего клиента, однако везде натыкался на какие-то но. И тем не менее идти в Nike Майкл не хотел. Он грезил Adidas — самым денежным игроком на рынке, подписавшим некогда самого результативного баскетболиста в истории НБА — Карима Абдул-Джаббара — на сумасшедшие по тем временам 100 тысяч долларов в год.

© Getty Images / Manny Millan Карим Абдул-Джаббар и Меджик Джонсон © Getty Images / Manny Millan Карим Абдул-Джаббар и Меджик Джонсон

Но на встрече с Nike выяснилось, что американский бренд готов пойти на немыслимое — вбухать в Майкла весь рекламный бюджет. Пока в Converse платили игрокам по 5-10 тысяч долларов в год (кто-то вообще играл только лишь за сами кроссовки), а Adidas редко раскошеливался больше чем на 20-30 тысяч, Nike выразил готовность потратить на Джордана 500 тысяч долларов разовым платежом и выплачивать ему еще по одному миллиону в год после завершения карьеры. Кроме того, они выделили под раскрутку его бренда отдельный бюджет (подобного до них в баскетболе не делали) и взяли обязательство работать над дизайном индивидуально.

А еще добавили один пункт в контракте — совершенно, к слову, необязательный. На счет того, кому принадлежала идея включить его, ходят споры по сей день. Принято считать, что на нем настояла мама Майкла, в то время как представители Nike утверждают, будто бы это была их инициатива. В общем, компания обязалась пожизненно отчислять Майклу по 25% с каждой проданной пары его именной обуви.

© пресс-служба Sotheby's Кроссовки шестикратного чемпиона НБА Майкла Джордана на аукционе Sotheby's © пресс-служба Sotheby's Кроссовки шестикратного чемпиона НБА Майкла Джордана на аукционе Sotheby's

В Nike рассчитывали, что за первые три года заработают на продажах Air Jordan порядка 3 миллионов долларов. Для 80-х годов деньги немыслимые, но реальность оказалась еще слаще. На деле же только за первый год сотрудничества Nike озолотился на 126 миллионов — и в дальнейшем доходность только росла. Не говоря уже о том, что яркий и броский дизайн новой обуви оказался столь привлекателен, что к середине 90-х в "джорданах" ходила половина НБА, а вчерашние конкуренты Nike потерпели сокрушительное поражение — Adidas уступил лидерство в баскетбольной отрасли, а Converse и вовсе обанкротились, после чего Nike решил их выкупить.