https://ria.ru/20260112/demin-2067458916.html
"Бруклин" лишился Демина перед матчем НБА с "Далласом"
"Бруклин" лишился Демина перед матчем НБА с "Далласом" - РИА Новости Спорт, 12.01.2026
"Бруклин" лишился Демина перед матчем НБА с "Далласом"
Российский разыгрывающий Егор Демин из-за травмы не сыграет в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) против "Даллас Маверикс", РИА Новости Спорт, 12.01.2026
2026-01-12T20:41:00+03:00
2026-01-12T20:41:00+03:00
2026-01-12T20:41:00+03:00
баскетбол
егор демин
бруклин нетс
нба
даллас мэверикс
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/17/2050132165_0:0:1023:576_1920x0_80_0_0_4b410c0e25cc030fb75e62922821916b.jpg
https://ria.ru/20260102/nba-2066117640.html
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/17/2050132165_0:0:1023:768_1920x0_80_0_0_0856cc744e748e9f9648963962e27f37.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
егор демин, бруклин нетс, нба, даллас мэверикс
Баскетбол, Егор Демин, Бруклин Нетс, НБА, Даллас Мэверикс
"Бруклин" лишился Демина перед матчем НБА с "Далласом"
Россиянин Демин пропустит матч "Бруклина" в НБА против "Далласа" из-за травмы
МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Российский разыгрывающий Егор Демин из-за травмы не сыграет в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) против "Даллас Маверикс", сообщается на странице "Бруклин Нетс" в соцсети Х.
Россиянин пропустит матч из-за проблем с левой стопой. Встреча пройдет в понедельник в Нью-Йорке.
В дебютном для себя сезоне в НБА Демин провел 33 игры. В среднем он набирает 10,4 очка, совершает 3,3 подбора и отдает 3,5 результативной передачи.