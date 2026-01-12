Рейтинг@Mail.ru
"Бруклин" лишился Демина перед матчем НБА с "Далласом" - РИА Новости Спорт, 12.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Баскетбол. Евролига. Матч Химки - Олимпия - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Баскетбол
 
20:41 12.01.2026
https://ria.ru/20260112/demin-2067458916.html
"Бруклин" лишился Демина перед матчем НБА с "Далласом"
"Бруклин" лишился Демина перед матчем НБА с "Далласом" - РИА Новости Спорт, 12.01.2026
"Бруклин" лишился Демина перед матчем НБА с "Далласом"
Российский разыгрывающий Егор Демин из-за травмы не сыграет в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) против "Даллас Маверикс", РИА Новости Спорт, 12.01.2026
2026-01-12T20:41:00+03:00
2026-01-12T20:41:00+03:00
баскетбол
егор демин
бруклин нетс
нба
даллас мэверикс
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/17/2050132165_0:0:1023:576_1920x0_80_0_0_4b410c0e25cc030fb75e62922821916b.jpg
https://ria.ru/20260102/nba-2066117640.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/17/2050132165_0:0:1023:768_1920x0_80_0_0_0856cc744e748e9f9648963962e27f37.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
егор демин, бруклин нетс, нба, даллас мэверикс
Баскетбол, Егор Демин, Бруклин Нетс, НБА, Даллас Мэверикс
"Бруклин" лишился Демина перед матчем НБА с "Далласом"

Россиянин Демин пропустит матч "Бруклина" в НБА против "Далласа" из-за травмы

© Соцсети Егора ДеминаЕгор Демин
Егор Демин - РИА Новости, 1920, 12.01.2026
© Соцсети Егора Демина
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Российский разыгрывающий Егор Демин из-за травмы не сыграет в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) против "Даллас Маверикс", сообщается на странице "Бруклин Нетс" в соцсети Х.
Россиянин пропустит матч из-за проблем с левой стопой. Встреча пройдет в понедельник в Нью-Йорке.
В дебютном для себя сезоне в НБА Демин провел 33 игры. В среднем он набирает 10,4 очка, совершает 3,3 подбора и отдает 3,5 результативной передачи.
Кон Книппел - РИА Новости, 1920, 02.01.2026
Демин уступил Книппелу в борьбе за звание лучшего новичка месяца в НБА
2 января, 22:41
 
БаскетболЕгор ДеминБруклин НетсНБАДаллас Мэверикс
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Закончен в OT
    Автомобилист
    Барыс
    2
    1
  • Хоккей
    Закончен (Б)
    Лада
    СКА
    3
    4
  • Хоккей
    Закончен в OT
    Динамо Москва
    Торпедо НН
    3
    4
  • Хоккей
    Завершен
    Динамо Минск
    Адмирал
    2
    1
  • Футбол
    Завершен
    Ливерпуль
    Барнсли
    4
    1
  • Футбол
    Завершен
    Севилья
    Сельта
    0
    1
  • Футбол
    2-й тайм
    ПСЖ
    ФК Париж
    0
    1
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала