"Бруклин" лишился Демина перед матчем НБА с "Далласом"

МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Российский разыгрывающий Егор Демин из-за травмы не сыграет в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) против "Даллас Маверикс", сообщается на странице "Бруклин Нетс" в соцсети Х.

Россиянин пропустит матч из-за проблем с левой стопой. Встреча пройдет в понедельник в Нью-Йорке.