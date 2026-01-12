Сын Кадырова опубликовал заявление после драки борцов в Грозном

«

"На самом деле возник локальный конфликт, который был быстро улажен на месте. Никакой массовой драки не состоялось. Соревнования продолжились в плановом режиме и успешно завершились. С зачинщиком проведена профилактическая беседа. Мы все понимаем, что на спортивных площадках подобные ситуации могут возникать, особенно среди юных атлетов, которые иногда не контролируют свои эмоции. Не следует придавать этому инциденту межнациональный характер или выставлять его как массовую драку. На видео видно, что в конфликте участвовало всего несколько человек, в то время как остальные зрители и спортсмены разнимали конфликтующих", - написал Кадыров.