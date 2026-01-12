Рейтинг@Mail.ru
Сын Кадырова опубликовал заявление после драки борцов в Грозном - РИА Новости Спорт, 12.01.2026
18:28 12.01.2026 (обновлено: 20:05 12.01.2026)
Сын Кадырова опубликовал заявление после драки борцов в Грозном
Сын Кадырова опубликовал заявление после драки борцов в Грозном

Сын Кадырова Ахмат заявил, что массовой драки на первенстве в Грозном не было

МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Исполняющий обязанности заместителя председателя правительства Чечни, министр республики по физической культуре и спорту Ахмат Кадыров написал в своем Telegram-канале, что СМИ преувеличивают масштаб конфликта на юниорском первенстве России в Грозном, по его словам, массовой драки не было.
Ранее СМИ сообщили, что на первенстве СКФО по вольной борьбе среди юниоров (до 21 года) произошла массовая драка с участием спортсменов и зрителей. После завершения схватки между представителем Осетии Давидом Ваниевым и Турпалом Ахлоевым из Чечни, которую выиграл Ваниев, между атлетами произошел конфликт. К потасовке подключились зрители из зала. Президент Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили заявил РИА Новости, что инцидент будет рассмотрен дисциплинарной комиссией организации.
Кадыров заявил, что СМИ не проверили достоверность информации и раздули "небольшой инцидент между двумя атлетами из-за неспортивного поведения одного из спортсменов".
«
"На самом деле возник локальный конфликт, который был быстро улажен на месте. Никакой массовой драки не состоялось. Соревнования продолжились в плановом режиме и успешно завершились. С зачинщиком проведена профилактическая беседа. Мы все понимаем, что на спортивных площадках подобные ситуации могут возникать, особенно среди юных атлетов, которые иногда не контролируют свои эмоции. Не следует придавать этому инциденту межнациональный характер или выставлять его как массовую драку. На видео видно, что в конфликте участвовало всего несколько человек, в то время как остальные зрители и спортсмены разнимали конфликтующих", - написал Кадыров.
Ахмату Кадырову 20 лет, он является сыном главы Чечни Рамзана Кадырова.
Заур Гурциев - РИА Новости, 1920, 29.05.2025
Дудаев назвал обвинения чеченцев в причастности к убийству Гурциева фейком
29 мая 2025, 21:58
 
ЕдиноборстваСпортМихаил МамиашвилиРамзан Кадыров
 
