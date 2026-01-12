Бедарев покинул пост директора по коммуникациям "Локомотива"

Возглавлявшего департамент коммуникаций с ноября 2024 года Бедарева в должности сменил Иван Бодылевский. До этого Бедарев возглавлял этот департамент с 2021 по 2022 год. Также в клубе сменился руководитель пресс-службы: вместо Артема Загуменнова пост занял Илья Кузенкин.