Бедарев покинул пост директора по коммуникациям "Локомотива" 12.01.2026
Футбол
 
20:39 12.01.2026
Бедарев покинул пост директора по коммуникациям "Локомотива"
Бедарев покинул пост директора по коммуникациям "Локомотива"
локомотив (москва), российская премьер-лига (рпл), борис ротенберг, владимир леонченко
Футбол, Локомотив (Москва), Российская премьер-лига (РПЛ), Борис Ротенберг, Владимир Леонченко

Бедарев покинул пост директора по коммуникациям "Локомотива"

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкФутбол. РПЛ. Матч "Локомотив" — "Оренбург"
МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Александр Бедарев покинул должность директора по коммуникациям московского "Локомотива", сообщается на сайте футбольного клуба.
Возглавлявшего департамент коммуникаций с ноября 2024 года Бедарева в должности сменил Иван Бодылевский. До этого Бедарев возглавлял этот департамент с 2021 по 2022 год. Также в клубе сменился руководитель пресс-службы: вместо Артема Загуменнова пост занял Илья Кузенкин.
Дмитрий Баринов - РИА Новости, 1920, 12.01.2026
Баринов заявил, что "Локомотив" не предлагал ему новый контракт
Вчера, 12:29
В ноябре Борис Ротенберг сменил Владимира Леонченко на должности генерального директора московского клуба.
"Локомотив" с 37 очками ушел на зимнюю паузу на третьем месте в таблице Российской премьер-лиги (РПЛ). В первом матче чемпионата после перерыва железнодорожники примут 28 февраля "Нижний Новгород".
 
ФутболЛокомотив (Москва)РПЛ 2025-2026 (Чемпионат России по футболу)Борис РотенбергВладимир Леонченко
 
