Бедарев покинул пост директора по коммуникациям "Локомотива"
Бедарев покинул пост директора по коммуникациям "Локомотива" - РИА Новости Спорт, 12.01.2026
Бедарев покинул пост директора по коммуникациям "Локомотива"
12.01.2026
МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Александр Бедарев покинул должность директора по коммуникациям московского "Локомотива", сообщается на сайте футбольного клуба.
Возглавлявшего департамент коммуникаций с ноября 2024 года Бедарева в должности сменил Иван Бодылевский. До этого Бедарев возглавлял этот департамент с 2021 по 2022 год. Также в клубе сменился руководитель пресс-службы: вместо Артема Загуменнова пост занял Илья Кузенкин.
В ноябре Борис Ротенберг сменил Владимира Леонченко на должности генерального директора московского клуба.
"Локомотив" с 37 очками ушел на зимнюю паузу на третьем месте в таблице Российской премьер-лиги (РПЛ). В первом матче чемпионата после перерыва железнодорожники примут 28 февраля "Нижний Новгород".