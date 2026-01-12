Баринов не поедет с "Локомотивом" на сборы после нового оффера ЦСКА

https://ria.ru/20260112/barinov-2067444803.html
МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Капитан московского футбольного клуба "Локомотив" Дмитрий Баринов не поедет на сборы команды из-за ситуации с переговорами между железнодорожниками и ЦСКА по поводу его трансфера, заявил спортивный директор "красно-зеленых" Дмитрий Ульянов.
В понедельник Баринов прошел медосмотр вместе с другими игроками "Локомотива" в одной из столичных клиник, а затем заявил, что клуб не предложил ему новый контракт. После этого "красно-зеленые" объявили, что полузащитник вместе с командой отправится на сборы в ОАЭ, а Ульянов сообщил, что игрок отклонил предложение о продлении истекающего летом контракта, отметив, что "Локомотив" отклонил оффер ЦСКА о переходе в зимнее трансферное окно. Представитель игрока Владимир Кузьмичев сообщил РИА Новости, что клубы продолжают вести переговоры о трансфере.
"ЦСКА обратился с новым обращением о выкупе прав на футболиста Дмитрия Баринова, которое значительно превышает начальное предложение. В сложившейся ситуации "Локомотив" возобновил переговоры. Таким образом, клуб на данный момент принял решение не отправлять Дмитрия Баринова на сборы с командой до разрешения ситуации по переговорам", - цитирует Ульянова официальный Telegram-канал "Локомотива".
Баринову 29 лет. Он является воспитанником "Локомотива" и провел в команде всю профессиональную карьеру, став чемпионом России и завоевав четыре Кубка России и один Суперкубок страны. В текущем сезоне Баринов провел 24 матча и забил три мяча в различных турнирах. Также на его счету 23 встречи в составе сборной России.