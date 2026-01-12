Рейтинг@Mail.ru
12.01.2026

Капитан "Локомотива" Баринов отправится на сборы в ОАЭ
Футбол
 
12:54 12.01.2026
Капитан "Локомотива" Баринов отправится на сборы в ОАЭ
Капитан "Локомотива" Баринов отправится на сборы в ОАЭ - РИА Новости Спорт, 12.01.2026
Капитан "Локомотива" Баринов отправится на сборы в ОАЭ
Капитан московского "Локомотива" Дмитрий Баринов отправится на сборы в ОАЭ вместе с железнодорожниками, сообщается в Telegram-канале футбольного клуба. РИА Новости Спорт, 12.01.2026
Капитан "Локомотива" Баринов отправится на сборы в ОАЭ

Капитан "Локомотива" Дмитрий Баринов отправится на сборы в ОАЭ

МОСКВА, 12 янв - РИА Новости, Андрей Михайлов. Капитан московского "Локомотива" Дмитрий Баринов отправится на сборы в ОАЭ вместе с железнодорожниками, сообщается в Telegram-канале футбольного клуба.
Сборы команды начнутся во вторник. 20 января клуб сыграет с китайским "Чэнду Жунчэн", 24 января - с "Ростовом". Оба матча пройдут в Абу-Даби. В понедельник стало известно, что Баринов проходит углубленный медосмотр вместе с железнодорожниками в одной из московских клиник.
Контракт полузащитника с "Локомотивом" рассчитан до 30 июня 2026 года. 16 декабря представитель игрока Владимир Кузьмичев заявлял РИА Новости, что ясность в вопросе будущего его клиента наступит в начале января. Ранее появлялась информация о том, что полузащитник может продолжить карьеру в столичном ЦСКА.
"Наша задача - сохранить русский костяк команды, тех, кто давал результат. Это был приоритет. Команде нужна свежая кровь. Если появятся игроки по соотношению цена-качество, спортивный блок будет их рассматривать. Дмитрий - наш капитан и лидер. Все знают наше отношение к нему. Все игроки, которые есть в команде, отправятся на сборы", - заявил главный тренер "Локомотива" Михаил Галактионов журналистам.
Баринову 29 лет. Он является воспитанником "Локомотива" и провел в команде всю профессиональную карьеру, став чемпионом России, завоевав четыре Кубка России и один Суперкубок страны. В текущем сезоне Баринов провел 24 матча и забил три мяча в различных турнирах. Также на его счету 23 встречи в составе сборной России.
Грандиозный обмен в РПЛ: Дивеев едет в "Зенит", а кто достался ЦСКА?
11 января, 18:45
Грандиозный обмен в РПЛ: Дивеев едет в "Зенит", а кто достался ЦСКА?
