Капитан "Локомотива" Баринов отправится на сборы в ОАЭ

МОСКВА, 12 янв - РИА Новости, Андрей Михайлов. Капитан московского "Локомотива" Дмитрий Баринов отправится на сборы в ОАЭ вместе с железнодорожниками, сообщается в Telegram-канале футбольного клуба.
Контракт полузащитника с "Локомотивом" рассчитан до 30 июня 2026 года. 16 декабря представитель игрока Владимир Кузьмичев заявлял РИА Новости, что ясность в вопросе будущего его клиента наступит в начале января. Ранее появлялась информация о том, что полузащитник может продолжить карьеру в столичном ЦСКА.
"Наша задача - сохранить русский костяк команды, тех, кто давал результат. Это был приоритет. Команде нужна свежая кровь. Если появятся игроки по соотношению цена-качество, спортивный блок будет их рассматривать. Дмитрий - наш капитан и лидер. Все знают наше отношение к нему. Все игроки, которые есть в команде, отправятся на сборы", - заявил главный тренер "Локомотива" Михаил Галактионов журналистам.
Баринову 29 лет. Он является воспитанником "Локомотива" и провел в команде всю профессиональную карьеру, став чемпионом России, завоевав четыре Кубка России и один Суперкубок страны. В текущем сезоне Баринов провел 24 матча и забил три мяча в различных турнирах. Также на его счету 23 встречи в составе сборной России.