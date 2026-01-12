Баринов проходит медосмотр с "Локомотивом"

МОСКВА, 12 янв - РИА Новости, Андрей Михайлов. Полузащитник московского "Локомотива" и сборной России по футболу Дмитрий Баринов проходит медосмотр вместе с железнодорожниками в одной из столичных клиник на фоне слухов о возможном переходе в ЦСКА, передает корреспондент РИА Новости с места событий.