Баринов проходит медосмотр с "Локомотивом"

МОСКВА, 12 янв - РИА Новости, Андрей Михайлов. Полузащитник московского "Локомотива" и сборной России по футболу Дмитрий Баринов проходит медосмотр вместе с железнодорожниками в одной из столичных клиник на фоне слухов о возможном переходе в ЦСКА, передает корреспондент РИА Новости с места событий.
Контракт Баринова с "Локомотивом" рассчитан до 30 июня 2026 года. 16 декабря представитель игрока Владимир Кузьмичев заявлял РИА Новости, что ясность в вопросе будущего его клиента наступит в начале января. Ранее появлялась информация о том, что полузащитник может продолжить карьеру в ЦСКА.
В понедельник Баринов прибыл на углубленный медицинский осмотр "Локомотива". Во вторник железнодорожники отправятся на сборы в ОАЭ.
Баринов является воспитанником "Локомотива", провел в команде всю профессиональную карьеру, стал чемпионом России, завоевал четыре Кубка России и один Суперкубок страны. В текущем сезоне Баринов сыграл 24 матча и забил три мяча в различных турнирах. Также на его счету 23 встречи в составе сборной России.
