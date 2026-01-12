https://ria.ru/20260112/adelaida-2067332063.html
Александрова потерпела поражение на старте турнира в Аделаиде
Александрова потерпела поражение на старте турнира в Аделаиде - РИА Новости Спорт, 12.01.2026
Александрова потерпела поражение на старте турнира в Аделаиде
Российская теннисистка Екатерина Александрова проиграла румынке Жаклин Кристиан в первом раунде турнира категории WTA 500 в Аделаиде (Австралия), призовой фонд... РИА Новости Спорт, 12.01.2026
2026-01-12T10:58:00+03:00
2026-01-12T10:58:00+03:00
2026-01-12T11:08:00+03:00
спорт
австралия
аделаида
греция
екатерина александрова
дарья касаткина
мария саккари
женская теннисная ассоциация (wta)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/0b/1920728555_0:0:2753:1550_1920x0_80_0_0_94b4dafc008a1c078b96b5f70a98c70d.jpg
австралия
аделаида
греция
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/0b/1920728555_27:0:2575:1911_1920x0_80_0_0_df2f91a71770669835c0559585548b28.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
спорт, австралия, аделаида, греция, екатерина александрова, дарья касаткина, мария саккари, женская теннисная ассоциация (wta)
Спорт, Австралия, Аделаида, Греция, Екатерина Александрова, Дарья Касаткина, Мария Саккари, Женская теннисная ассоциация (WTA), Теннис
Александрова потерпела поражение на старте турнира в Аделаиде
Александрова проиграла Кристиан на старте турнира категории WTA 500 в Аделаиде