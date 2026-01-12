Рейтинг@Mail.ru
10:58 12.01.2026 (обновлено: 11:08 12.01.2026)
Александрова потерпела поражение на старте турнира в Аделаиде
Александрова потерпела поражение на старте турнира в Аделаиде
Александрова потерпела поражение на старте турнира в Аделаиде

Александрова проиграла Кристиан на старте турнира категории WTA 500 в Аделаиде

Российская теннисистка Екатерина Александрова
Российская теннисистка Екатерина Александрова - РИА Новости, 1920, 12.01.2026
© Фото : Пресс-служба AdelaideTennis
Российская теннисистка Екатерина Александрова. Архивное фото
МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Российская теннисистка Екатерина Александрова проиграла румынке Жаклин Кристиан в первом раунде турнира категории WTA 500 в Аделаиде (Австралия), призовой фонд которого превышает 1,2 миллиона долларов.
Встреча завершилась победой Кристиан (37-я ракетка мира) над Александровой (11) со счетом 6:4, 6:4. Теннисистки провели на корте 1 час 50 минут.
В следующем раунде Кристиан сыграет с победительницей в паре Дарья Касаткина (Австралия, 48) - Мария Саккари (Греция, 52).
