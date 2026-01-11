Загитова психанула и ушла: зачем чемпионка снова берется за микрофон

Алина Загитова снова готовится блистать нарядами и речевыми оборотами – самая титулованная фигуристка возвращается к работе телеведущей. РИА Новости Спорт разбирается, почему противоречия с ТВ не стали помехой для нового контракта, и отчего Загитовой нравится этот мазохизм.

На нервах объявила об уходе

Не так давно казалось, что для телевидения Алина потеряна. Во-первых, ей стало интереснее играть в продюсера и инфлюэнсера — запускать собственные ледовые шоу, эпатировать внешним видом и поражать ломкой хрупкостью. Во-вторых, прошлый сезон "Ледникового периода" прошел без ее участия якобы из соображений ротации ведущих, поэтому вместо Алины рядом с Алексеем Ягудиным встала Евгения Медведева. Ротация ротацией, но место Ягудина незыблемо, хотя тут как раз бы не помешала замена — ему пришлось совмещать роль ведущего с непосредственным участием в проекте, а это очень серьезная нагрузка и напряженный график.

А еще весной 2025 года был Кубок Первого канала, где Загитова, будучи капитаном занявшей второе место команды, явно на нервах прямо на финальной пресс-конференции объявила о своем уходе. На том турнире ее много критиковали за нарочитую эмоциональность, попытки окольными путями повлиять на судейство и даже неуважение к членам своей же команды. Это когда Алина назвала Ксению Гущину ленивой из-за неудачного проката произвольной программы, а потом выяснилось, что та вообще не готовила произвольную и вышла на лед с травмой.

« "К сожалению, я думаю, что это мой последний Кубок Первого канала. Так получается. Рада, что получила такие эмоции от участия в этих соревнованиях. Я уже привыкла к тому, что люди разбирают все мои слова, внешность и поведение. Это не в новинку, у меня есть иммунитет, так скажем. Просто посчитала, что хватит. Нужно давать дорогу молодым", — сказала Загитова.

© Фото : Александр Мысякин, Sport24 Алина Загитова © Фото : Александр Мысякин, Sport24 Алина Загитова

Заявление про "молодых" из уст 22-летней чемпионки звучит несколько комично, учитывая, что роль капитана прямо там же Алина предложила Марку Кондратюку, а разница в возрасте между ними всего год. Вообще все это выглядело как классическое "устала, психанула". Бывает, можно понять.

Кто решил отказаться от хайпоемкого персонажа?

Но центральные телеканалы, как любые крупные игроки в больших делах, не любят, когда сор покидает пределы избы. Напряжение висело в воздухе. Загитова на время даже перестала появляться во влогах канала — на недавнем чемпионате России ее заменила экс-фигуристка София Качушкина и внезапно собрала положительные отзывы зрителей.

И вот когда можно было заговорить о настоящей размолвке между телеком и Алиной, телебоссы сделали ход конем навстречу королеве эфира — снова позвали ее вести "Ледниковый период". Возможно, это было пожелание продюсера шоу Ильи Авербуха, или же инициатива старшего руководства. Кто-то тонко почувствовал, что отказываться от такого хайпоемкого персонажа просто глупо. К тому же, ее может позвать кто-нибудь другой. Загитова как раз недавно начала наводить мосты с телеканалом "Пятница", когда пошла прокачивать личный бренд к продюсеру Николаю Картозии.

Но зачем этот мазохизм самой Загитовой? Она достаточно жестко рефлексировала над своим опытом ведения первых сезонов "Ледникового", даже назвала его максимально неудачной работой. Возможно, это наставления Картозии вдохновили ее вернуться туда, где ее когда-то жестоко высмеивали, где она боялась встать в кадр и взять в руки микрофон.

« "После завершения карьеры в 2019 году все так резко произошло, я не понимала, что мне дальше делать, какую дальше профессию выбирать, и мне поступило предложение, чтобы участвовать в "Ледниковом периоде" в роли ведущей. У меня не было толком времени для того, чтобы подготовиться. И вот представляете, я стою, 18-летняя девушка, а передо мной такие мастодонты фигурного катания, звезды, которым палец в рот не клади, и они там откусят все, что надо. Естественно, я разговаривала с позиции ребенка с ними. Это неправильно, когда ты выступаешь в таком проекте в роли ведущей. Это было моя максимально неудачная работа", – говорила Загитова "Советскому Спорту".

Загитова как guilty pleasure

С высоты своего нового опыта и возраста Алина не может не понимать, что "Ледниковый период" — несколько месяцев эфиров в прайм-тайм с подробным разбором сказанного и показанного на всех спортивных и светских ресурсах. Про чемпионаты мира и Европы сейчас пишут и читают меньше, чем про спортсменов и звезд "Ледникового". Тем более что они там регулярно влюбляются, женятся и устраивают перепалки с судьями.

© Фото : Первый канал / Юрий Феклистов Алексей Ягудин и Алина Загитова © Фото : Первый канал / Юрий Феклистов Алексей Ягудин и Алина Загитова

Есть такое понятие guilty pleasure - запретное удовольствие. Это когда хотят признаться в симпатии к чему-то, что считается недостойным и постыдным. Вроде как читать фастфуд-детективы в мягкой обложке или есть хлеб с майонезом. Загитова в роли ведущей для многих зрителей оказалась таким же видом удовольствия, о котором не принято говорить. Как озвучка в популярном рилсе "Не всем ты нравишься, но все они за тобой следят".

Вообще последнее время кажется, что Загитова в результате своих внешних и внутренних трансформаций обрела такую уверенность в себе, что ей самой хочется встать под прожектор общественного внимания. Убедиться, что она правда выросла и повзрослела. Что она правда в той точке, откуда на критиков можно смотреть сверху вниз. Да и что они могут ей предъявить? Оговорки и запинки? Уже неактуально. Нелепые костюмы? Все вопросы к стилистам. Излишнюю худобу, большие губы, пластические операции? Скучно!

« "Очень рада вернуться в "Ледниковый период" в роли ведущей! За время моего отсутствия я сама очень скучала по нашему проекту, команде и зрителям и чувствовала, как сильно вы скучали по мне. Вместе с Алексеем Константиновичем (Ягудиным) мы будем стараться сделать этот сезон по‑настоящему крутым и особенным для каждого зрителя. Спасибо всем, кто ждал и поддерживал, — впереди у нас новый, очень яркий сезон", – написала Загитова в своих социальных сетях.