Рейтинг@Mail.ru
Загитова психанула и ушла: зачем чемпионка снова берется за микрофон - РИА Новости Спорт, 11.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Фигурное катание/коньки - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Фигурное катание
 
16:15 11.01.2026
https://ria.ru/20260111/zagitova--2067242107.html
Загитова психанула и ушла: зачем чемпионка снова берется за микрофон
Загитова психанула и ушла: зачем чемпионка снова берется за микрофон - РИА Новости Спорт, 11.01.2026
Загитова психанула и ушла: зачем чемпионка снова берется за микрофон
Алина Загитова снова готовится блистать нарядами и речевыми оборотами – самая титулованная фигуристка возвращается к работе телеведущей. РИА Новости Спорт... РИА Новости Спорт, 11.01.2026
2026-01-11T16:15:00+03:00
2026-01-11T16:15:00+03:00
фигурное катание
спорт
материалы риа спорт
авторы риа новости спорт
алина загитова
алексей ягудин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/12/1990000355_0:179:3147:1950_1920x0_80_0_0_439cf513ad00dc691fb534b28e040605.jpg
https://ria.ru/20251006/grishin-2046550861.html
https://ria.ru/20251111/medvedeva-2054301443.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
Анастасия Панина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/1e/1786277159_0:195:674:869_100x100_80_0_0_a11a67998947d40ab756ab7173b0b817.jpg
Анастасия Панина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/1e/1786277159_0:195:674:869_100x100_80_0_0_a11a67998947d40ab756ab7173b0b817.jpg
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/12/1990000355_319:0:3050:2048_1920x0_80_0_0_4e2b601c8d80bde2e4680183e36154b7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, материалы риа спорт, авторы риа новости спорт, алина загитова, алексей ягудин
Фигурное катание, Спорт, Материалы РИА Спорт, Авторы РИА Новости Спорт, Алина Загитова, Алексей Ягудин
Загитова психанула и ушла: зачем чемпионка снова берется за микрофон

Загитова примет участие в "Ледниковом периоде" в качестве ведущей

© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкАлина Загитова
Алина Загитова - РИА Новости, 1920, 11.01.2026
© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в медиабанк
Читать в
MaxДзен
Анастасия Панина
Анастасия Панина
Корреспондент РИА Новости Спорт
Все материалы
Алина Загитова снова готовится блистать нарядами и речевыми оборотами – самая титулованная фигуристка возвращается к работе телеведущей. РИА Новости Спорт разбирается, почему противоречия с ТВ не стали помехой для нового контракта, и отчего Загитовой нравится этот мазохизм.

На нервах объявила об уходе

Не так давно казалось, что для телевидения Алина потеряна. Во-первых, ей стало интереснее играть в продюсера и инфлюэнсера — запускать собственные ледовые шоу, эпатировать внешним видом и поражать ломкой хрупкостью. Во-вторых, прошлый сезон "Ледникового периода" прошел без ее участия якобы из соображений ротации ведущих, поэтому вместо Алины рядом с Алексеем Ягудиным встала Евгения Медведева. Ротация ротацией, но место Ягудина незыблемо, хотя тут как раз бы не помешала замена — ему пришлось совмещать роль ведущего с непосредственным участием в проекте, а это очень серьезная нагрузка и напряженный график.
А еще весной 2025 года был Кубок Первого канала, где Загитова, будучи капитаном занявшей второе место команды, явно на нервах прямо на финальной пресс-конференции объявила о своем уходе. На том турнире ее много критиковали за нарочитую эмоциональность, попытки окольными путями повлиять на судейство и даже неуважение к членам своей же команды. Это когда Алина назвала Ксению Гущину ленивой из-за неудачного проката произвольной программы, а потом выяснилось, что та вообще не готовила произвольную и вышла на лед с травмой.
«
"К сожалению, я думаю, что это мой последний Кубок Первого канала. Так получается. Рада, что получила такие эмоции от участия в этих соревнованиях. Я уже привыкла к тому, что люди разбирают все мои слова, внешность и поведение. Это не в новинку, у меня есть иммунитет, так скажем. Просто посчитала, что хватит. Нужно давать дорогу молодым", — сказала Загитова.
© Фото : Александр Мысякин, Sport24Алина Загитова
Алина Загитова - РИА Новости, 1920, 11.01.2026
© Фото : Александр Мысякин, Sport24
Алина Загитова
Заявление про "молодых" из уст 22-летней чемпионки звучит несколько комично, учитывая, что роль капитана прямо там же Алина предложила Марку Кондратюку, а разница в возрасте между ними всего год. Вообще все это выглядело как классическое "устала, психанула". Бывает, можно понять.

Кто решил отказаться от хайпоемкого персонажа?

Но центральные телеканалы, как любые крупные игроки в больших делах, не любят, когда сор покидает пределы избы. Напряжение висело в воздухе. Загитова на время даже перестала появляться во влогах канала — на недавнем чемпионате России ее заменила экс-фигуристка София Качушкина и внезапно собрала положительные отзывы зрителей.
И вот когда можно было заговорить о настоящей размолвке между телеком и Алиной, телебоссы сделали ход конем навстречу королеве эфира — снова позвали ее вести "Ледниковый период". Возможно, это было пожелание продюсера шоу Ильи Авербуха, или же инициатива старшего руководства. Кто-то тонко почувствовал, что отказываться от такого хайпоемкого персонажа просто глупо. К тому же, ее может позвать кто-нибудь другой. Загитова как раз недавно начала наводить мосты с телеканалом "Пятница", когда пошла прокачивать личный бренд к продюсеру Николаю Картозии.
Вечер памяти Александра Гришина - РИА Новости, 1920, 06.10.2025
Признание Тарасовой и слезы Медведевой: топ-фигуристы вспомнили Гришина
6 октября 2025, 00:56
Но зачем этот мазохизм самой Загитовой? Она достаточно жестко рефлексировала над своим опытом ведения первых сезонов "Ледникового", даже назвала его максимально неудачной работой. Возможно, это наставления Картозии вдохновили ее вернуться туда, где ее когда-то жестоко высмеивали, где она боялась встать в кадр и взять в руки микрофон.
«
"После завершения карьеры в 2019 году все так резко произошло, я не понимала, что мне дальше делать, какую дальше профессию выбирать, и мне поступило предложение, чтобы участвовать в "Ледниковом периоде" в роли ведущей. У меня не было толком времени для того, чтобы подготовиться. И вот представляете, я стою, 18-летняя девушка, а передо мной такие мастодонты фигурного катания, звезды, которым палец в рот не клади, и они там откусят все, что надо. Естественно, я разговаривала с позиции ребенка с ними. Это неправильно, когда ты выступаешь в таком проекте в роли ведущей. Это было моя максимально неудачная работа", – говорила Загитова "Советскому Спорту".

Загитова как guilty pleasure

С высоты своего нового опыта и возраста Алина не может не понимать, что "Ледниковый период" — несколько месяцев эфиров в прайм-тайм с подробным разбором сказанного и показанного на всех спортивных и светских ресурсах. Про чемпионаты мира и Европы сейчас пишут и читают меньше, чем про спортсменов и звезд "Ледникового". Тем более что они там регулярно влюбляются, женятся и устраивают перепалки с судьями.
© Фото : Первый канал / Юрий ФеклистовАлексей Ягудин и Алина Загитова
Алексей Ягудин и Алина Загитова - РИА Новости, 1920, 11.01.2026
© Фото : Первый канал / Юрий Феклистов
Алексей Ягудин и Алина Загитова
Есть такое понятие guilty pleasure - запретное удовольствие. Это когда хотят признаться в симпатии к чему-то, что считается недостойным и постыдным. Вроде как читать фастфуд-детективы в мягкой обложке или есть хлеб с майонезом. Загитова в роли ведущей для многих зрителей оказалась таким же видом удовольствия, о котором не принято говорить. Как озвучка в популярном рилсе "Не всем ты нравишься, но все они за тобой следят".
Вообще последнее время кажется, что Загитова в результате своих внешних и внутренних трансформаций обрела такую уверенность в себе, что ей самой хочется встать под прожектор общественного внимания. Убедиться, что она правда выросла и повзрослела. Что она правда в той точке, откуда на критиков можно смотреть сверху вниз. Да и что они могут ей предъявить? Оговорки и запинки? Уже неактуально. Нелепые костюмы? Все вопросы к стилистам. Излишнюю худобу, большие губы, пластические операции? Скучно!
«
"Очень рада вернуться в "Ледниковый период" в роли ведущей! За время моего отсутствия я сама очень скучала по нашему проекту, команде и зрителям и чувствовала, как сильно вы скучали по мне. Вместе с Алексеем Константиновичем (Ягудиным) мы будем стараться сделать этот сезон по‑настоящему крутым и особенным для каждого зрителя. Спасибо всем, кто ждал и поддерживал, — впереди у нас новый, очень яркий сезон", – написала Загитова в своих социальных сетях.
С интересом ждем, что на этот раз покажет нам олимпийская чемпионка и какой путь она выберет – спокойной работы над ошибками или бурного творческого фейерверка.
Евгения Медведева и Ильдар Гайнутдинов - РИА Новости, 1920, 11.11.2025
"Скакала вокруг него и заболела!" За кого Евгения Медведева выходит замуж
11 ноября 2025, 18:30
 
Фигурное катаниеСпортМатериалы РИА СпортАвторы РИА Новости СпортАлина ЗагитоваАлексей Ягудин
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Теннис
    Завершен
    Д. Медведев
    А. Микельсен
    66
    42
  • Теннис
    Завершен
    М. Гирон
    А. Бублик
    642
    366
  • Футбол
    Завершен
    Барселона
    Реал Мадрид
    3
    2
  • Футбол
    Завершен
    Лилль
    Лион
    1
    2
  • Футбол
    Завершен
    Интер М
    Наполи
    2
    2
  • Футбол
    Завершен
    Манчестер Юнайтед
    Брайтон
    1
    2
  • Футбол
    Завершен
    Бавария
    Вольфсбург
    8
    1
  • Футбол
    Закончен (П)
    Нант
    Ницца
    1
    2
  • Теннис
    12.01 11:00
    Д. Касаткина
    М. Саккари
  • Хоккей
    12.01 17:00
    Автомобилист
    Барыс
  • Футбол
    Завершен
    Рома
    Сассуоло
    2
    0
  • Футбол
    Завершен
    Байер
    Штутгарт
    1
    4
  • Хоккей
    12.01 18:00
    Лада
    СКА
  • Хоккей
    12.01 19:30
    Динамо Москва
    Торпедо НН
  • Футбол
    12.01 22:45
    Ювентус
    Кремонезе
  • Футбол
    12.01 22:45
    Ливерпуль
    Барнсли
  • Футбол
    12.01 23:10
    ПСЖ
    ФК Париж
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала