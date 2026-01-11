https://ria.ru/20260111/yokhaug-2067222254.html
Йохауг родила второго ребенка
Йохауг родила второго ребенка - РИА Новости Спорт, 11.01.2026
Йохауг родила второго ребенка
Четырехкратная олимпийская чемпионка и 14-кратная чемпионка мира норвежская лыжница Тереза Йохауг объявила о рождении второго ребенка. РИА Новости Спорт, 11.01.2026
2026-01-11T13:34:00+03:00
лыжные гонки
спорт
италия
россия
норвегия
тереза йохауг
лыжные виды спорта
тур де ски
спорт, италия, россия, норвегия, тереза йохауг, лыжные виды спорта, тур де ски
Йохауг родила второго ребенка
Четырехкратная олимпийская чемпионка лыжница Йохауг родила второго ребенка
МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Четырехкратная олимпийская чемпионка и 14-кратная чемпионка мира норвежская лыжница Тереза Йохауг объявила о рождении второго ребенка.
Ранее Йохауг заявила, что не будет принимать участия в зимней Олимпиаде 2026 года в Италии, так как хочет еще детей.
"Такие дни случаются нечасто. Стать мамой и получить почетную спортивную премию в один день. Огромное спасибо всем, кто был рядом и помогал мне, когда я нуждалась. Этот день я запомню навсегда", - написала Йохауг в Instagram (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России как экстремистская), прикрепив фотографию из палаты с новорожденным ребенком и супругом.
В апреле 2025 года стало известно, что Йохауг войдет в состав сборной Норвегии в следующем сезоне. Ранее она уже объявляла об уходе из спорта по окончании сезона‑2021/22, а в январе 2023 года сообщила о беременности. В мае того же года у нее родилась дочь. В августе 2024 года норвежка объявила о возобновлении карьеры, а в январе 2025-го Йохауг стала четырехкратной победительницей "Тур де Ски".