11.01.2026
Лыжные гонки
 
13:34 11.01.2026
Йохауг родила второго ребенка
Четырехкратная олимпийская чемпионка и 14-кратная чемпионка мира норвежская лыжница Тереза Йохауг объявила о рождении второго ребенка. РИА Новости Спорт, 11.01.2026
МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Четырехкратная олимпийская чемпионка и 14-кратная чемпионка мира норвежская лыжница Тереза Йохауг объявила о рождении второго ребенка.
Ранее Йохауг заявила, что не будет принимать участия в зимней Олимпиаде 2026 года в Италии, так как хочет еще детей.
"Такие дни случаются нечасто. Стать мамой и получить почетную спортивную премию в один день. Огромное спасибо всем, кто был рядом и помогал мне, когда я нуждалась. Этот день я запомню навсегда", - написала Йохауг в Instagram (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России как экстремистская), прикрепив фотографию из палаты с новорожденным ребенком и супругом.
В апреле 2025 года стало известно, что Йохауг войдет в состав сборной Норвегии в следующем сезоне. Ранее она уже объявляла об уходе из спорта по окончании сезона‑2021/22, а в январе 2023 года сообщила о беременности. В мае того же года у нее родилась дочь. В августе 2024 года норвежка объявила о возобновлении карьеры, а в январе 2025-го Йохауг стала четырехкратной победительницей "Тур де Ски".
София Годжа - РИА Новости, 1920, 11.01.2026
На этапе Кубка мира в Австрии отменили соревнования из‑за непогоды
