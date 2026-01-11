Йохауг родила второго ребенка

МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Четырехкратная олимпийская чемпионка и 14-кратная чемпионка мира норвежская лыжница Тереза Йохауг объявила о рождении второго ребенка.

Ранее Йохауг заявила, что не будет принимать участия в зимней Олимпиаде 2026 года в Италии, так как хочет еще детей.

"Такие дни случаются нечасто. Стать мамой и получить почетную спортивную премию в один день. Огромное спасибо всем, кто был рядом и помогал мне, когда я нуждалась. Этот день я запомню навсегда", - написала Йохауг в Instagram (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России как экстремистская), прикрепив фотографию из палаты с новорожденным ребенком и супругом.