Янчук назвал Медведева третьим теннисистом мира
Янчук назвал Медведева третьим теннисистом мира
Российский теннисист Даниил Медведев остается реальным претендентом на победу в турнирах Большого шлема в новом сезоне, сказал РИА Новости заслуженный тренер... РИА Новости Спорт, 11.01.2026
2026-01-11T19:43:00+03:00
2026-01-11T19:43:00+03:00
2026-01-11T19:48:00+03:00
Янчук назвал Медведева третьим теннисистом мира
МОСКВА, 11 янв - РИА Новости, Анастасия Пойманова. Российский теннисист Даниил Медведев остается реальным претендентом на победу в турнирах Большого шлема в новом сезоне, сказал РИА Новости заслуженный тренер России Виктор Янчук.
Медведев
в воскресенье выиграл турнир категории ATP 250 в Брисбене
(Австралия
). В финале россиянин обыграл американца Брендона Накашиму со счетом 6:2, 7:6 (7:1).
«
"Даня, конечно, оживает. После такого провального прошлого года он сделал хорошую заявку, выиграл предварительный турнир. Это только начало года, дальше пойдет по нарастающей. Он в хорошей форме находится и будет только прибавлять. Потенциал у него остался очень высокий. По моим оценкам, Даня заслуживает третьего места после Алькараса и Синнера. Он в эту силу может играть. Значит, при хорошем стечении обстоятельств и хорошей форме он может быть в полуфинале турниров Большого шлема. А там рукой подать и до выигрыша", - сказал Янчук
.
"Он остается реальным претендентом на победу. Хотя шансов больше у соперников, Даня тоже может играть. У него есть мотивация, надежность, стабильность в игре. Надеемся, что Медведев будет продолжать нас радовать", - добавил собеседник агентства.
Для 29-летнего россиянина титул в Брисбене стал 22-м в карьере в одиночном разряде. Медведев является чемпионом US Open 2021 года.