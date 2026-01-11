Рейтинг@Mail.ru
Янчук назвал Медведева третьим теннисистом мира - РИА Новости Спорт, 11.01.2026
Теннис
 
19:43 11.01.2026 (обновлено: 19:48 11.01.2026)
Янчук назвал Медведева третьим теннисистом мира
Янчук назвал Медведева третьим теннисистом мира
Российский теннисист Даниил Медведев остается реальным претендентом на победу в турнирах Большого шлема в новом сезоне, сказал РИА Новости заслуженный тренер... РИА Новости Спорт, 11.01.2026
спорт, даниил медведев, виктор янчук
Теннис, Спорт, Даниил Медведев, Виктор Янчук
Янчук назвал Медведева третьим теннисистом мира

Янчук: Медведев все еще остается претендентом на титул Большого шлема

Даниил Медведев
Даниил Медведев
Даниил Медведев. Архивное фото
Даниил Медведев. Архивное фото
МОСКВА, 11 янв - РИА Новости, Анастасия Пойманова. Российский теннисист Даниил Медведев остается реальным претендентом на победу в турнирах Большого шлема в новом сезоне, сказал РИА Новости заслуженный тренер России Виктор Янчук.
Медведев в воскресенье выиграл турнир категории ATP 250 в Брисбене (Австралия). В финале россиянин обыграл американца Брендона Накашиму со счетом 6:2, 7:6 (7:1).
«
"Даня, конечно, оживает. После такого провального прошлого года он сделал хорошую заявку, выиграл предварительный турнир. Это только начало года, дальше пойдет по нарастающей. Он в хорошей форме находится и будет только прибавлять. Потенциал у него остался очень высокий. По моим оценкам, Даня заслуживает третьего места после Алькараса и Синнера. Он в эту силу может играть. Значит, при хорошем стечении обстоятельств и хорошей форме он может быть в полуфинале турниров Большого шлема. А там рукой подать и до выигрыша", - сказал Янчук.
"Он остается реальным претендентом на победу. Хотя шансов больше у соперников, Даня тоже может играть. У него есть мотивация, надежность, стабильность в игре. Надеемся, что Медведев будет продолжать нас радовать", - добавил собеседник агентства.
Для 29-летнего россиянина титул в Брисбене стал 22-м в карьере в одиночном разряде. Медведев является чемпионом US Open 2021 года.
Медведев посвятил победу в Брисбене первому дню рождения дочери
Медведев посвятил победу в Брисбене первому дню рождения дочери
Вчера, 14:25
 
Теннис Спорт Даниил Медведев Виктор Янчук
 
