Польские теннисисты стали победителями United Cup
Теннис
 
16:06 11.01.2026 (обновлено: 16:19 11.01.2026)
Польские теннисисты стали победителями United Cup
Сборная Польши по теннису одержала победу над командой Швейцарии в финале United Cup, который прошел в Австралии.
МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Сборная Польши по теннису одержала победу над командой Швейцарии в финале United Cup, который прошел в Австралии.
Финальная встреча в Сиднее завершилась со счетом 2-1 в пользу польской сборной. В женском одиночном разряде Белинда Бенчич (11-я ракетка мира) обыграла занимающую второе место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) Игу Швёнтек со счетом 3:6, 6:0, 6:3. У мужчин швейцарец Стэн Вавринка (156) проиграл поляку Хуберту Хуркачу (83) - 3:6, 6:3, 3:6. В миксте представители Польши Катажина Кава и Ян Зелиньский обыграли Бенчич и Якуба Пауля со счетом 6:4, 6:3.
Сборная Польши третий год подряд вышла в финал турнира. В 2024 году поляки уступили немцам (1-2), в 2025-м - американцам (0-2). Команда Швейцарии впервые в своей истории играла в финале United Cup.
Призовой фонд турнира, который проводится с 2023 года, составляет 11,8 миллиона долларов. Сборную России не пригласили для участия в соревнованиях.
Арина Соболенко - РИА Новости, 1920, 11.01.2026
Соболенко выиграла турнир в Брисбене
Вчера, 10:42
 
ТеннисСпортХуберт ХуркачИга ШвентекБелинда БенчичUnited Cup
 
