Тарасова прокомментировала возвращение Загитовой в "Ледниковый период"

МОСКВА, 11 янв – РИА Новости, Олег Богатов. Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова заявила РИА Новости, что сейчас сложно говорить, удастся ли олимпийской чемпионке 2018 года Алине Загитовой полностью проявить себя в роли ведущей шоу "Ледниковый период", отметив, что все покажут только вышедшие в эфир программы.
Ранее Загитова сообщила, что вернется к роли ведущей в новом сезоне "Ледникового периода". Фигуристка в прежние годы вела данное шоу на протяжении трех сезонов.
"Будет "Ледниковый период", и мы все увидим. Но я думаю, что ее подготовят к роли ведущей, и Алина сама тоже подготовится. Я не была ее личным тренером и знаю ее как другой тренер. Знаю ее хорошо, но что она сможет показать, то и сможет. Но я не гадалка, чтобы сейчас сказать заранее, сможет ли она полностью раскрыться как ведущая. И я не буду сейчас говорить, хорошо это или плохо (для выбора)", - сказала Тарасова.
Съемки нового сезона шоу должны начаться на следующей неделе. Ранее источник РИА Новости сообщил, что в проекте примут участие фигуристки Анна Щербакова, Александра Трусова и Алена Косторная.
10 января, 23:16