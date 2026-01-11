Рейтинг@Mail.ru
Фигурное катание
 
13:33 11.01.2026 (обновлено: 13:53 11.01.2026)
Тарасова прокомментировала возвращение Загитовой в "Ледниковый период"
фигурное катание
спорт
татьяна тарасова
алина загитова
анна щербакова
Тарасова прокомментировала возвращение Загитовой в "Ледниковый период"

Тарасова: никто не знает, что Загитова покажет как ведущая "Ледникового периода"

© Фото : соцсети Алины ЗагитовойАлина Загитова
Алина Загитова - РИА Новости, 1920, 11.01.2026
© Фото : соцсети Алины Загитовой
Алина Загитова. Архивное фото
МОСКВА, 11 янв – РИА Новости, Олег Богатов. Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова заявила РИА Новости, что сейчас сложно говорить, удастся ли олимпийской чемпионке 2018 года Алине Загитовой полностью проявить себя в роли ведущей шоу "Ледниковый период", отметив, что все покажут только вышедшие в эфир программы.
Ранее Загитова сообщила, что вернется к роли ведущей в новом сезоне "Ледникового периода". Фигуристка в прежние годы вела данное шоу на протяжении трех сезонов.
«
"Будет "Ледниковый период", и мы все увидим. Но я думаю, что ее подготовят к роли ведущей, и Алина сама тоже подготовится. Я не была ее личным тренером и знаю ее как другой тренер. Знаю ее хорошо, но что она сможет показать, то и сможет. Но я не гадалка, чтобы сейчас сказать заранее, сможет ли она полностью раскрыться как ведущая. И я не буду сейчас говорить, хорошо это или плохо (для выбора)", - сказала Тарасова.
Съемки нового сезона шоу должны начаться на следующей неделе. Ранее источник РИА Новости сообщил, что в проекте примут участие фигуристки Анна Щербакова, Александра Трусова и Алена Косторная.
Камила Валиева - РИА Новости, 1920, 10.01.2026
Валиева возвращается: почему она это делает перед Олимпиадой?
10 января, 23:16
 
Фигурное катаниеСпортТатьяна ТарасоваАлина ЗагитоваАнна Щербакова
 
