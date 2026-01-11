Тарасова прокомментировала возвращение Загитовой в "Ледниковый период"

МОСКВА, 11 янв – РИА Новости, Олег Богатов. Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова заявила РИА Новости, что сейчас сложно говорить, удастся ли олимпийской чемпионке 2018 года Алине Загитовой полностью проявить себя в роли ведущей шоу "Ледниковый период", отметив, что все покажут только вышедшие в эфир программы.