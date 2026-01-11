Рейтинг@Mail.ru
Шахматистам из США не нужны сильные конкуренты из России, заявил Карпов - РИА Новости Спорт, 11.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:01 11.01.2026 (обновлено: 13:24 11.01.2026)
https://ria.ru/20260111/ssha-2067219605.html
Шахматистам из США не нужны сильные конкуренты из России, заявил Карпов
Шахматистам из США не нужны сильные конкуренты из России, заявил Карпов - РИА Новости Спорт, 11.01.2026
Шахматистам из США не нужны сильные конкуренты из России, заявил Карпов
Двенадцатый чемпион мира Анатолий Карпов заявил РИА Новости, что ведущие гроссмейстеры США никогда не были заинтересованы в сильных конкурентах из России. РИА Новости Спорт, 11.01.2026
2026-01-11T13:01:00+03:00
2026-01-11T13:24:00+03:00
международная федерация шахмат (fide)
спортивный арбитражный суд (cas)
федерация шахмат россии (фшр)
шахматы
спорт
анатолий карпов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/1f/1828176924_0:177:3094:1917_1920x0_80_0_0_b36da975b2217377c512a5d078978fb1.jpg
https://ria.ru/20251230/karpov-2065585775.html
https://ria.ru/20260108/shakhmaty-2066922787.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/1f/1828176924_365:0:3094:2047_1920x0_80_0_0_812efddb47eefb13b290eeab2d3e6a28.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
международная федерация шахмат (fide), спортивный арбитражный суд (cas), федерация шахмат россии (фшр), шахматы, спорт, анатолий карпов
Международная федерация шахмат (FIDE), Спортивный арбитражный суд (CAS), Федерация шахмат России (ФШР), Шахматы, Спорт, Анатолий Карпов
Шахматистам из США не нужны сильные конкуренты из России, заявил Карпов

Карпов: ведущим гроссмейстерам из США не нужны сильные конкуренты из России

© РИА Новости / Нина Зотина | Перейти в медиабанкАнатолий Карпов
Анатолий Карпов - РИА Новости, 1920, 11.01.2026
© РИА Новости / Нина Зотина
Перейти в медиабанк
Анатолий Карпов. Архивное фото
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 11 янв - РИА Новости, Олег Богатов. Двенадцатый чемпион мира Анатолий Карпов заявил РИА Новости, что ведущие гроссмейстеры США никогда не были заинтересованы в сильных конкурентах из России.
В четверг стало известно, что шахматные федерации Украины, Эстонии, Англии, Норвегии и Германии подали апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS) на решение Международной шахматной федерации (FIDE) полностью снять санкции с россиян и белорусов. Советский и американский гроссмейстер Лев Альбурт заявил РИА Новости, что считает этот шаг "мелким пакостничеством", которое не приведет ни к каким результатам.
«
"Лев Альбурт всегда был острым на язык и никогда не лез за словом в карман, ведь он с малых лет жил в Одессе. Я считаю безобразием ситуацию с отстранением российских шахматистов от участия в международных соревнованиях, но не слежу за ней. А ведущие гроссмейстеры из США всегда заинтересованы в том, чтобы было поменьше конкурентов из сильных стран, таких как Россия. С этим все ясно. Другое дело, захотят ли они показать это в явном виде или нет. А в неявном очевидно, что они в этом заинтересованы", - сказал Карпов, отвечая на вопрос о том, способна ли позиция шахматистов из США повлиять на решение снять санкции с россиян и белорусов.
Шахматные фигуры – белые - РИА Новости, 1920, 30.12.2025
Карпов похвалил юного российского шахматиста за победу над чемпионом мира
30 декабря 2025, 10:49
В декабре генассамблея FIDE проголосовала сначала за резолюцию, предложенную Федерацией шахмат России (ФШР), которая предполагала снятие всех санкций с шахматистов России и Белоруссии. Затем генассамблея поддержала и проект резолюции, предложенный советом FIDE, в нем предполагался допуск российских и белорусских юниоров до индивидуальных и командных турниров с национальной символикой, а также участие взрослых сборных России и Белоруссии в командных турнирах, но в нейтральном статусе. В связи с тем, что эти резолюции противоречили друг другу, президент FIDE Аркадий Дворкович объявил перерыв для юридических консультаций, а затем заявил, что итоговое решение примет совет FIDE после консультаций с Международным олимпийским комитетом (МОК).
FIDE после начала СВО в 2022 году запретила россиянам участвовать в соревнованиях. В марте того же года федерация разрешила шахматистам из России и Белоруссии выступать в личных турнирах в нейтральном статусе. Также запрещено проведение соревнований на территории России и Белоруссии.
Шахматы - РИА Новости, 1920, 08.01.2026
Шахматные федерации пяти стран обратились в CAS из-за решения по россиянам
8 января, 21:18
 
Международная федерация шахмат (FIDE)Спортивный арбитражный суд (CAS)Федерация шахмат России (ФШР)ШахматыСпортАнатолий Карпов
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Теннис
    Завершен
    Д. Медведев
    А. Микельсен
    66
    42
  • Теннис
    Завершен
    М. Гирон
    А. Бублик
    642
    366
  • Футбол
    Завершен
    Барселона
    Реал Мадрид
    3
    2
  • Футбол
    Завершен
    Лилль
    Лион
    1
    2
  • Футбол
    Завершен
    Интер М
    Наполи
    2
    2
  • Футбол
    Завершен
    Манчестер Юнайтед
    Брайтон
    1
    2
  • Футбол
    Завершен
    Бавария
    Вольфсбург
    8
    1
  • Футбол
    Закончен (П)
    Нант
    Ницца
    1
    2
  • Теннис
    12.01 11:00
    Д. Касаткина
    М. Саккари
  • Хоккей
    12.01 17:00
    Автомобилист
    Барыс
  • Футбол
    Завершен
    Рома
    Сассуоло
    2
    0
  • Футбол
    Завершен
    Байер
    Штутгарт
    1
    4
  • Хоккей
    12.01 18:00
    Лада
    СКА
  • Хоккей
    12.01 19:30
    Динамо Москва
    Торпедо НН
  • Футбол
    12.01 22:45
    Ювентус
    Кремонезе
  • Футбол
    12.01 22:45
    Ливерпуль
    Барнсли
  • Футбол
    12.01 23:10
    ПСЖ
    ФК Париж
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала