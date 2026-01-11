Шахматистам из США не нужны сильные конкуренты из России, заявил Карпов

МОСКВА, 11 янв - РИА Новости, Олег Богатов. Двенадцатый чемпион мира Анатолий Карпов заявил РИА Новости, что ведущие гроссмейстеры США никогда не были заинтересованы в сильных конкурентах из России.
В четверг стало известно, что шахматные федерации Украины, Эстонии, Англии, Норвегии и Германии подали апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS) на решение Международной шахматной федерации (FIDE) полностью снять санкции с россиян и белорусов. Советский и американский гроссмейстер Лев Альбурт заявил РИА Новости, что считает этот шаг "мелким пакостничеством", которое не приведет ни к каким результатам.
«
"Лев Альбурт всегда был острым на язык и никогда не лез за словом в карман, ведь он с малых лет жил в Одессе. Я считаю безобразием ситуацию с отстранением российских шахматистов от участия в международных соревнованиях, но не слежу за ней. А ведущие гроссмейстеры из США всегда заинтересованы в том, чтобы было поменьше конкурентов из сильных стран, таких как Россия. С этим все ясно. Другое дело, захотят ли они показать это в явном виде или нет. А в неявном очевидно, что они в этом заинтересованы", - сказал Карпов, отвечая на вопрос о том, способна ли позиция шахматистов из США повлиять на решение снять санкции с россиян и белорусов.
В декабре генассамблея FIDE проголосовала сначала за резолюцию, предложенную Федерацией шахмат России (ФШР), которая предполагала снятие всех санкций с шахматистов России и Белоруссии. Затем генассамблея поддержала и проект резолюции, предложенный советом FIDE, в нем предполагался допуск российских и белорусских юниоров до индивидуальных и командных турниров с национальной символикой, а также участие взрослых сборных России и Белоруссии в командных турнирах, но в нейтральном статусе. В связи с тем, что эти резолюции противоречили друг другу, президент FIDE Аркадий Дворкович объявил перерыв для юридических консультаций, а затем заявил, что итоговое решение примет совет FIDE после консультаций с Международным олимпийским комитетом (МОК).
FIDE после начала СВО в 2022 году запретила россиянам участвовать в соревнованиях. В марте того же года федерация разрешила шахматистам из России и Белоруссии выступать в личных турнирах в нейтральном статусе. Также запрещено проведение соревнований на территории России и Белоруссии.