Янчук считает, что Рублев может приятно удивить результатами в новом сезоне - РИА Новости Спорт, 11.01.2026
Теннис
 
18:58 11.01.2026
Янчук считает, что Рублев может приятно удивить результатами в новом сезоне
Янчук считает, что Рублев может приятно удивить результатами в новом сезоне
Российский теннисист Андрей Рублев неплохо выступил на первом турнире сезона, от него можно ждать хороших сюрпризов, заявил РИА Новости заслуженный тренер...
2026-01-11T18:58:00+03:00
2026-01-11T18:58:00+03:00
теннис
спорт
атр
андрей рублев
виктор янчук
Новости
спорт, атр, андрей рублев, виктор янчук
Теннис, Спорт, АТР, Андрей Рублев, Виктор Янчук
Янчук считает, что Рублев может приятно удивить результатами в новом сезоне

Янчук считает, что от теннисиста Рублева можно ждать хороших сюрпризов по сезону

МОСКВА, 11 янв - РИА Новости, Анастасия Пойманова. Российский теннисист Андрей Рублев неплохо выступил на первом турнире сезона, от него можно ждать хороших сюрпризов, заявил РИА Новости заслуженный тренер России Виктор Янчук.
Рублев в субботу не смог выйти в финал турнира категории ATP 250 в Гонконге. В полуфинальном матче россиянин проиграл седьмой ракетке мира итальянцу Лоренцо Музетти.
"Андрей неплохо начал выступать. Уступил итальянцу. Но Музетти - хороший игрок, находится в десятке. Тут ничего особенного нет, равный соперник. Если они будут еще встречаться, Андрей может взять реванш. Класс у них примерно одинаковый. Андрею нужна хорошая форма и везение. Для начала сезона он неплохо выступил. Думаю, мы можем ожидать от него хороших сюрпризов", - сказал Янчук.
Рублев занимает 16-е место в рейтинге АТР.
Медведев посвятил победу в Брисбене первому дню рождения дочери
Теннис Спорт АТР Андрей Рублев Виктор Янчук
 
