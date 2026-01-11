https://ria.ru/20260111/rublev-2067259274.html
Янчук считает, что Рублев может приятно удивить результатами в новом сезоне
Янчук считает, что Рублев может приятно удивить результатами в новом сезоне - РИА Новости Спорт, 11.01.2026
Янчук считает, что Рублев может приятно удивить результатами в новом сезоне
Российский теннисист Андрей Рублев неплохо выступил на первом турнире сезона, от него можно ждать хороших сюрпризов, заявил РИА Новости заслуженный тренер... РИА Новости Спорт, 11.01.2026
2026-01-11T18:58:00+03:00
2026-01-11T18:58:00+03:00
2026-01-11T18:58:00+03:00
теннис
спорт
атр
андрей рублев
виктор янчук
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/0c/1983367024_0:21:1080:629_1920x0_80_0_0_0b130bacc42e443057014140f3074e7e.jpg
https://ria.ru/20260111/medvedev-2067228676.html
атр
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/0c/1983367024_0:0:1080:810_1920x0_80_0_0_c9953b9fac1ac79667efa5c1953c9af8.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
спорт, атр, андрей рублев, виктор янчук
Теннис, Спорт, АТР, Андрей Рублев, Виктор Янчук
Янчук считает, что Рублев может приятно удивить результатами в новом сезоне
Янчук считает, что от теннисиста Рублева можно ждать хороших сюрпризов по сезону